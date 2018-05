Slik var Harald og Sonjas dramatiske kamp for å få hverandre

Før var det ikke noe spørsmål - var du kongelig, giftet du deg med en annen kongelig.

De siste årene har det imidlertid blitt stadig vanligere at de royale velger stormende forelskelser foran plikter og allianser.

I podcasten Helt Konge snakker vi om kong Harald og dronning Sonjas langvarige og tidvis dramatiske kamp om å få hverandre, og hvordan de banet vei for andre kongehus over hele Europa.

HISTORISK PAR: Kong Harald og dronning Sonja da de endelig kunne annonsere forlovelsen seg i mellom i 1968.

