Slik trener Britney Spears for å komme i toppform

Magemusklene til Britney Spears har vært en snakkis omtrent like lenge som hun har vært kjendis, og hun er viden kjent for å være svært godt trent.

I sommer skal hun turnére over store deler av USA og Europa, og kommer til Telenor Arena 10. august 2018.

Mange har spurt seg hvordan hun trener opp gjennom årene, og folkens - dette er dagen hvor vi endelig får et lite innblikk i hva som foregår i kulissene når prinsessen av pop gjør seg klar for å komme i toppform!

Britney Spears deler hvordan hun trener for å komme i superform til den kommende turnéen sin denne sommeren.

I et nylig innlegg på Instagram deler hun nemlig sitt nyeste treningsprogram til stor glede for fansen.

«Endrer treningsrutinen min mens jeg gjør meg klar for min Piece Of Me-turné.» annonserer hun til bildet.

I videoen kan vi se henne gjøre knebøy med hopp, kick backs og kettlebell-øvelser, for å nevne noe.

I et intervju med Women's Health Mag i 2015, uttalte tobarnsmoren at det ble enda viktigere for henne å ha en god treningsrutine etter at hun ble mamma:

- Etter at jeg fikk Jayden (den yngste sønnen, journ. anm.) var det veldig enkelt for meg å komme i form igjen. Men fem år senere begynte jeg å legge merke til forandringer i kroppen min. Hoftene mine hadde blitt bredere etter at jeg fikk barn. Så det var viktig for meg å være kontinuerlig med treningen min. Kontinuitet er nøkkelen.

Den siste tiden har den treningsglade artisten delt flere sporty videoer på Insta. Og skal vi tro videoene, er det et forrykende sceneshow publikum kan forvente seg når hun kommer på besøk til Norge.

Du kan se flere av videoene fra Britneys Insta under:

