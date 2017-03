Slik tar du de beste selfiene

Vi er like fan av den «perfekte» selfien, som den ærlige og morsomme! Når det er sagt, så er det jo fint å være fornøyd med egne bilder. Og med noen enkle triks (som ikke innebærer sminke og annet styr), kan du få skikkelig gode bilder.

Her er 11 tips til å ta gode bilder til sosiale medier:

Posering:

- Vipp hodet litt til den ene siden. Dette fremhever kinnebena dine, og skal angivelig gjøre at øynene dine ser større ut.

via GIPHY





Lys:

- Riktig lys er utrolig viktig, både når du tar bilder med systemkamera og mobil. Naturlig lys er gjerne det fineste. Derfor bør du ta bilder ute, eller finne et vindu for å utnytte det naturlige lyset. Yes, til at det er vår og lysere tider.



via GIPHY





Leppestift:

- Ta på deg favoritt-leppestiften. En frisk farge gir bildet et blikkfang og gjør det kulere.

Mer posering:

- Når du føler deg bra, så ser du bra ut. Finn en positur som gjør at du føler deg fin, og gå for den.

Bruk headsetet som selvutløser:





Kameravinkel:

- Hold kameraet over hodet ditt. Selfien gir en bedre følelse, og du får med mer av antrekket og hele deg.

Ikke vær så seriøs:

- Vær morsom og glad. Humor gir masse likes, og det kan være fint for deg å se tilbake på bilder hvor du tenker: «her hadde jeg det skikkelig bra».

via GIPHY

Crop:

Vær kreativ når du beskjærer bildet. Gjerne gå nærme, du trenger ikke vise mye av bakgrunnen.

Se hit:

- Mange ser på skjermen når de tar bilder. Se i linsen.

via GIPHY





Ta masse bilder:

- Kim Kardashian har tidligere sagt at hun tar 300 bilder for å få den perfekte selfien ... Kanskje litt i overkant mye, men det er lurt å ta en del bilder, så har du noe å velge mellom for å finne det beste.

via GIPHY





Bakgrunn:

- Sjekk hva du har bak deg når du tar en selfie. Du vil trolig ikke ha toalettet skinnende i bakgrunnen, eller han fyren som stirrer rart på deg over skuldra. Et annet tips, skru av blits hvis du ikke vil at noen skal se at du tar bilder.

via GIPHY

(kilder: Seventeen.com, Frida, Missmalini,Thetalko)

