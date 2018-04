Slik takler du et brudd, ifølge eksperter

Å oppleve hjertesorg kan føles ut som verdens undergang, spesielt når man ikke vet helt hvordan man skal takle det. Det eneste man gjerne vil gjøre er å gjemme seg fra omverden, se uendelig mange filmer på Netflix og stalke ekskjæresten sin på Instagram.

Inspirert av Womens Health Mag, har vi samlet fem punkter som kan gjøre det mye lettere å komme over hjertesorgen.

1. Pust inn, pust ut

via GIPHY



Det høres kanskje litt klisjé ut, men det hjelper å jobbe litt med pusten. Om man befinner seg i en situasjon der man ser kjærestepar eller tilfeldigvis ser oppdateringer fra ekskjæresten, hjelper det å puste dypt inn og telle sakte til ti.

2. Skriv det hele ned

via GIPHY

En studie utført av Columbia University viser at det kan være en fordel å notere ned all slags tanker når man er i en stressende periode av livet, spesielt når man har hjertesorg. Er man forbanna på eksen? Føler man at verden er i ferd med å rase? Noter det ned på papiret.

3. Kom deg på trening

via GIPHY



Alt man gjerne vil gjøre er å sitte i joggedressen, spise bøttevis med iskrem og se en halvdårlig film på Netflix - men, 20 minutter med aktivitet kan gjøre noe med humøret.

Ifølge Womens Health Mag kan binyrene gå i overprodusering av kortisol (også kjent som «stresshormonet»), og noradenaline som fører til rastløshet, søvnløs og tvangstanker.

Endorfinene som produseres mens man trener vil hjelpe å balansere kortisolnivået, og all adrenalin kommer til nytte under treningsøkten.

4. Hold deg langt unna sosiale medier

via GIPHY



Det er nok lettere sagt enn gjort, men det gjør ingen nytte å bla gjennom ekskjærestens Instagramkonto. Sir Nigel Shadbolt, en professor fra University of Southhampton, forklarer at sosiale medier kan gjøre det vanskeligere å komme over et brudd.

Viktor Mayer-Schönberger, som er professor på University of Oxford, mener videre at synet av eks-kjæresten på sosiale medier kan hindre evnen til å tilgi.

For all del, ikke fjern deg selv fra plattformene - men kanskje man skal vurdere å skjule dem fra feeden. Om man virkelig er ferdig med eksen sin for godt, kan man slette dem overalt. På den måten sitter det lengre inne når man søker dem opp på Facebook eller Instagram.

5. Vær omringet med gode folk

via GIPHY

Husk å ikke gjem deg for omverden. Vær sammen med venner og hold deg så sosial som mulig. Dra på kino, ta en kaffe eller dra på museum. Man kommer til å trenge alene tid, men det er vikrig også å komme seg ut.

