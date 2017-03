Slik ser Eminems datter ut i dag

«I got my baby, baby the only lady that I adore», rapper Emimem (44) i sangen «Hailie» fra 2002.

Videre gjennom 90-og 2000-tallet var lille Hailie en stor del av Eminems låter. Marshall Bruce Mathers III rapper om datteren i mer enn 20 av sine hits.

Marshall Bruce Mathers III, best kjent som Eminem.



Mange husker henne best som 6-åring, som hun var i 2002. Nå er hun blitt 21 år!

Eminem om datteren



Eminem og Hailies mamma, Kimberly Scott, møttes da de var i tenårene. I 1995 ble Hailie født.

Deretter hadde Eminem og Kimberly et av og på-forhold, før de skilte seg i 2006.

De har hatt delt omsorg for datteren, og den kjente artisten har ved flere anledninger sagt at Hailie er det viktigste i livet hans.

- Kommer først

- Datteren min kommer først, uansett. Hvis det er noe viktig som skjer i livet hennes, som jeg burde få med meg, så dropper jeg alt annet for å være der, har han blant annet sagt, ifølge The Sun.

Et innlegg delt av Hailie Scott (@hailiescott1) tirsdag 25. Okt.. 2016 PDT

Tuesday's are for doing things you should've done on Monday Et innlegg delt av Hailie Scott (@hailiescott1) tirsdag 11. Okt.. 2016 PDT

Mondays 😴 Et innlegg delt av Hailie Scott (@hailiescott1) mandag 23. Jan.. 2017 PST

Feeling extra lucky today ☘️ Et innlegg delt av Hailie Scott (@hailiescott1) fredag 17. Mars. 2017 PDT

In honor of tbt and my mood today Et innlegg delt av Hailie Scott (@hailiescott1) torsdag 09. Feb.. 2017 PST

