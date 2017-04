Slik lykkes du med et godt dekknavn og russebuss-konsept

Denne DittOslo-artikkelen er opprinnelig fra 2014, men ble vist frem i det nyeste Skam-klippet i går kveld (woop woop!). Derfor har vi valgt å republisere den til glede for nye lesere!

Det var først i 2002 at begrepet «dekknavn» dukket opp, da Eikelibussen «Legenden» gikk ut tidlig med navnet «Skyscraper». Ved å promotere for bussen sin i et halvt år, fikk bussen mye oppmerksomhet, i motsetning til resten av bussene som holdt alt hemmelig.

Strategien ble tatt imot med både begeistring og skepsis, men i dag har dekknavn utviklet seg til å bli en viktig tradisjon blant russebussene.



– Tanken bak dekknavnet handler mye om promotering, sier Dennis Alexander Fuglevaag.



Han var med på Nordstrands-bussen med dekknavn «Ninjury», som i 2012 vant dekknavnskåringen til russearrangøren ROK.



Han mener at dekknavn både er en god mulighet til å skape blest rundt bussen før selve russefeiringen, i tillegg til at det kan brukes som en rød tråd til konseptet.

Det hever statusen til bussen om hovedkonseptet og dekknavnet har noe med hverandre å gjøre

En gjennomført helhet

– Først og fremst liker jeg de som virkelig har en spektakulær idé som får deg til å tenke litt. Blander man mystikk og humor kan man komme ganske langt, sier Thomas Stønjum, graffitikunstner i Asker Farvehandel.



Siden 1993 har de jobbet med å dekorere russebusser over hele Norge.



Designeren påpeker at de bussene man husker best er de som har en video for å promotere seg selv, profesjonelle bilder av bussmedlemmene som matcher konseptet, samt klistremerker, plakater og bannere med dekknavnslogoen.



– Trikset er å klare å lime alt sammen, så det er en gjennomgående rød tråd i presentasjonen. Jo mer gjennomførte detaljer i video, sang, klær, klistremerker, nettside og så videre, dess bedre, sier han.

Rød tråd hever statusen

– Et noe useriøst, men gjennomtenkt dekknavn slår best an, mener Fuglevaag.



Han påpeker at det er et pluss med et dekknavn som hinter til konseptet, men synes ikke nødvendigvis at det er et must.



– Det hever statusen til bussen om hovedkonseptet og dekknavnet har noe med hverandre å gjøre, sier Stønjum.



Designeren understreker at man da også kan spille på mange av de samme elementene, og slipper å starte helt på nytt.

Slipper dekknavn stadig tidligere

Thomas tror mye av grunnen til at dekknavn har fått så stor betydning, er fordi mange ønsker å starte russetiden tidligere enn maimåned.



– Dekknavnsfeiringen starter jo allerede på høsten i tredje klasse, så på mange måter varer russefeiringen nå hele siste året på videregående, sier han.



Han peker på Oppegård-bussen «The Garden», som allerede ett år før sin egen russetid slapp et såkalt dekk-dekknavn.



– De fleste synes det var tåpelig, og de ble ledd av og mislikt. Men de ble samtidig ansett som 2012-kullets mest kjente russebuss på grunn av dette, sier Stjønjum.



Designeren legger ikke skjul på at han tror dekknavnsslippene med tiden vil starte allerede i første- og andreklasse. Asker Farvehandel har i år design for tre forskjellige busser, som skal lanseres i andre klasse i år.



– Det blir spennende å se utviklingen, avslutter han.

