Slik holdt prins Harry og Meghan Markle forholdet skjult

Starten av et forhold er som de fleste kjenner til sårbar. Når man er kongelig, er den enda mer sårbar, rett og slett fordi hele verdens øyne rettes mot deg.

I den nye boken «Harry: Life, Loss and Love» forklarer forfatter Katie Nicholl hvordan prins Harry (33) og forloveden Meghan Markle (36) holdt forholdet skjult i begynnelsen.

I et intervju med Town & Country forklarer forfatteren av boken at den britiske prinsen er god til å ikke vekke oppmerksomhet - bare han ønsker det selv, vel og merke.

- Du ville blitt overrasket over hva de unge kongelige gjør, fra bare det å ta en halvliter på den lokale puben uten å bli lagt merke til, til å svinge innom Marks and Spencer for å kjøpe kylling, sier hun i intervjvuet, som er referert av britiske Cosmopolitan.

BLIR MANN OG KONE: Prins Harry og Meghan Markle skal gifte seg i mai i år.

Som eksempler lister forfatteren opp at prins Harry blant annet har flydd med rutefly - ikke privatfly. I tillegg holdt både han selv og livvaktene hans lav profil i sivil bekledning som baseballcapser og avslappede klær.

For Meghan Markle var det enklere å søke dekning siden hun kunne oppholde seg i prins Harrys residens.

Da det ferske paret var på reise til Toronto, skal de ha blitt tatt hånd om av Ben og Jessica Mulroney, et av venneparene deres.

Ben er sønn av en tidligere kanadisk statisminister som en gang i tiden var vert for prinsesse Diana, og vet antakeligvis et og annet om hvordan det er å være kongelig og forsøke å holde lav profil.

Det er naturlig nok mye snakk om prins Harry og Meghan Markle om dagen. Paret skal gifte seg i mai i år på Kensington Palace, og bryllupet vekker oppmerksomhet verden rundt.

Forlovelsen mellom dem ble annonsert i slutten av november 2017. De ble første gang koblet til hverandre i oktober 2016, og gjorde det klart at de var et par i november samme år.

