Skei & PT er låtaktuelle: - Vi har gått for en skikkelig feelgood sommerlåt

Skei og PT, eller Per Thomas Holtan og Kristoffer Skei, som de egentlig heter, er aktuelle med låten «Sol og sommer».

Du har kanskje sett dem på The Stream på TV 2 eller hørt låten deres «Målløs». Den er streamet 3,7 millioner ganger på Spotify, og nå skal partyrap-duoen følge opp suksessen med det de beskriver som «Årets sommerhit».

Vi tok en prat med trøndergutta om den nye låten, rapping på trøndersk og hvem de ser aller mest opp til!

- Halla, gutter! Hva holder Skei & PT på med om dagen?

- Nå om dagen er Skei & PT i full fart rundt omkring i vårt vakre land og spiller konserter. Vi er også veldige glade for å ha sluppet ny låt.

- Fortell oss litt om den nye låten deres, «Sol og sommer», daaa!

- Låta ble til en kald aprildag i Brickwall studio bak Slottet og litt inn gjennom noen gater. Sammen med Erik Smaaland bestemte vi oss for å lage en catchy sommerlåt med en litt annerledes vri når det kommer til tekst. Refrenget går ut på å namedroppe masse sommerlåter vi liker, noe som også kan skape nostalgi og mane fram minner til de som hører låta. Vi har gått for en skikkelig feelgood sommerlåt her altså. Stort smilefjes.

Les også: Aksel og Hef med ny låt: - Vi lot oss inspirere av Skam

Har det moro når vi er på tur! 👍🏼 #skeiogpt #mot Et innlegg delt av Skei & PT (@skeiogpt) fredag 10. Mars. 2017 PST





- Hva er sommer for dere?

- Sommer for oss er grilling på stranda, bading og pils i parken. Masse opplevelser og en tid hvor vi har litt ekstra fri. Sommer er også en sjanse for oss trøndere å få litt brunfarge.

- Dere er fra Steinkjer i Nord-Trøndelag. Hva gjør man i Steinkjer om sommeren?

- I Steinkjer stikker man gjerne til en strand vi kaller Paradisbukta eller bystranda som ligger midt i byen. Vi har også Steinkjerfestivalen i slutten av juni hvor hele byen samles og det blir alltid god stemning.

Les også: Sånn havnet SVM i Skam-bassenget

- Trøndelag er jo ikke kjent hvor å ha den lengste sommeren, akkurat. Blir man ekstra opptatt av å nyte det når sola først slår til?

- Så fort sola kommer frem i Trøndelag er det rett på med shorts og shades. Her må vi være ute hele dagen for å få med oss så mye sol som mulig. Sommeren blir jo ekstra spesiell for oss når den er så kort, så vi blir jo ekstra opptatte av å nyte sola når den først er her.

- Hva skal dere i sommer?

- I sommer skal vi spille veldig mye konserter rundt omkring i landet. Det blir ikke mye tid til ferie, men vi gleder oss utrolig mye til å få oppleve nye steder og møte mange mennesker.

Rockefeller leverte så til de grader! Ikke farlig å være Trønder i storbyen med en slik mottakelse😀Tusen takk for en uforglemmelig kveld 🔥 Et innlegg delt av Skei & PT (@skeiogpt) søndag 29. Jan.. 2017 PST





- For de som ikke kjenner så godt til dere fra før – hvordan ble Skei & PT til?

- Skei & PT ble til for cirka 13 år siden da Skei begynte å rappe litt med noen kompiser. PT fikk med seg dette og ville være med. For å gjøre en lang historie kort, var kjemien mellom Skei & PT så bra at vi valgte å fortsette på hobbybasis, men etterhvert ble vi så opptatte og glad i å lage musikk at vi satset alt vi hadde, og det føler vi nå at ikke var så dum en idè.

- Dere har valgt å rappe på dialekt – hvorfor?

- Vi rapper på dialekt fordi at det faller oss mer naturlig enn hvis vi hadde rappet med en annen dialekt. Vi prøvde oss på bokmål, men det hørtes rart og feil ut. Det er enklere for oss å formidle følelser og forskjellige budskap med språket vi snakker til vanlig.





- Hvilke andre norske artister ser dere opp til?

- Det er veldig mange norske artister vi ser opp til, men for å nevne noen så har jo Karpe Diem alltid vært en stor inspirasjonskilde. Alt fra Jaa9 & Onkl P til Katastrofe er artister vi respekterer og liker musikken til.

- Og hvem bør vi ha øynene ekstra oppe for nå om dagen (bortsett fra dere selv, hehe)?

- Er veldig imponert over det Cezinando gjør om dagen, og nå har vel Norge åpnet opp øynene for han. Hørte på ham som 14-åring og visste allerede da at han kom til å bli svær. Tror også man bør holde øye med resten av våre konkurrenter fra The Stream. En hel gjeng med veldig talentfulle folk som virkelig er verdt å følge med på.

- Hvor skal dere spille i sommer og kan vi få dere med oss live?

- I sommer skal vi spille i Fredrikstad, Kongsberg, Harstad, Steinkjer, Meløy, Gratangen i Troms, Hammerfest, Tautra, Kolvereid og Mo i Rana for å nevne noen. Det dukker helt sikkert opp flere steder!

Hør «Sol og sommer» her!





Les også: Øya har bare dagsbilletter igjen

Og denne: 19 år gamle Hkeem og Temur mest streamet i Norge

Del denne artikkelen