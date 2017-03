Skam-Noora har 1 million følgere på Insta

Det skriver Josefine Frida Pettersen (20) på Instagram. Hun er blant de få norske kjendisene som har bikket millionen på bildedelingstjenesten.

Det finnes ikke en offisell liste over personer med flest følgere i Norge, men andre som kan skilte med over millionen er: fotballspiller Martin Ødegaard (2,1 millioner), Andrea Brataas (1,5 millioner), og på toppen er trolig interiørgründer Denice Hagen (2,3 millioner).

Andre som nærmer seg 1 million Insta-fans, er modell Andreas Eriksen (798.000 følgere), Therese Svebak (707.000 følgere), blogger Kristine Ullebø (662.000 følgere) og skuespiller Kristofer Hivju (620.000 følgere).

«Alle» vil følge Skam-Noora



Josefine har fått mange fans etter at hun spilte Noora i NRK-serien Skam. Og ikke bare her hjemme er hun blitt kjendis, på grunn av forholdet med William, men også svenskene og danskene omfavner ungdomsserien.

Mange fans betyr også mange følgere i sosiale medier, nå vil tydeligvis «alle» vite mer om den norske skuespilleren. Onsdag la Josefine ut en liten beskjed etter at Instagram-kontoen hennes nå prydes med «1 M følgere»:

«Planen var å være supersøt og sende dere slengkyss med Boomerang, men istedenfor ser jeg ut som en gammel dame som holder en iPhone for første gang. Søtt. Uansett! Takk for at dere følger meg, 1 million??? Det er galskap. Dere skal vite at jeg ser alle kommentarene deres, bildene og beskjedene.»

Her er ti Insta-øyeblikk med Josefine:



📷 @nickthompsonstudio Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) onsdag 22. Feb.. 2017 PST

. Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) tirsdag 31. Jan.. 2017 PST

🎉🎉Tenk at han her gadd å bli kjæresten min for 3 år siden i dag a! OG at han har bursdag i dag! HURRA HURRA for deg, vakre mann. 🎉🎉 Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) mandag 02. Jan.. 2017 PST

2017. Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) lørdag 31. Des.. 2016 PST

<3333333333 dekkan to as Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) torsdag 30. Juni. 2016 PDT

dødehavet yo Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) tirsdag 14. Juni. 2016 PDT

<3U Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) tirsdag 03. Mai. 2016 PDT

gralla med dagen og gralla med å ha vært kjæresten min i 2 år Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) lørdag 02. Jan.. 2016 PST

verdens beste gjeng, verdens beste kveld, verdens beste fans. ilu ilu ilu Et innlegg delt av 🐞Josefine (@josefinpettersen) lørdag 14. Mai. 2016 PDT