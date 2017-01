Skam: «Jeg er hovedpersonen i sesong 4»

Og ryktene har allerede nådd nabolandet vårt også. Svenske medier skriver nå om et bilde skuespiller Ulrikke Falch, best kjent som Vilde i Skam, har lagt ut på Instagram.

Nyheter24 skriver at Ulrikke angivelig la ut et foto i sosiale medier hvor det sto: «Jeg er hovedpersonen i sesong 4», og at hun kort tid etterpå endret teksten til kun tallet fire.

Men med sine 40.000 følgere på Instagram, så var det nok til å sette fart i ryktene. Rimelig kjapt.

NRK-serien har tatt nordmenn, i alle aldre, med storm, og er den siste tiden blitt minst like stor i Sverige og Danmark.

- TV-serie om gymnaslivet gjør Norge cool for første gang, skrev blant annet Politikens anmelder.

Nå hagler det inn kommentarer om neste hovedrolleinnhaver, og spekulasjonene sprer seg i sosiale medier. Det er imidlertid ennå ikke kjent hvem som skal overta hovedrollen, etter Eva, Noora + William og Isak + Even.

Les også:Jippiii! Nå kan du besøke alle stedene fra Skam

(Artikkelen fortsetter nedenfor videoen)

Hvis du er like in i Skam-gjengen (og TV-serien) som oss, bør du ta denne morsomme testen: Hvem er du i Skam?