Skam blir teater i Danmark

Det danske teatret Aveny-T har sikret seg eksklusive rettigheter til å lage teater av nettserien Skam, skriver NRK mandag.

- Vi er helt vilt takknemlig for at vi kan gjøre Skam til teater. Det er veldig stort. Jeg har vært teatersjef i mange år, men dette er det største som har skjedd i min karriere, sier teatersjef for Aveny-T, Jon Stephensen til Side2.

Premieren på Skam-stykket er satt til 15.september 2017. Teateret ligger i København, og de jobber i disse dager med å tilpasse serien til teaterscenen. Rollene som blant andre William, Jonas, Eva, Noora og Sana er allerede satt.

Her hjemme er vi godt i gang med sesong 4 av suksesserien, som nå har Sana i hovedrollen. Men Skam er blitt en hit også i nabolandene Sverige og Danmark - og ellers i verden.

- Skam blir fantastisk teater



Jon forteller til Side2 at han har snakket med Skam-skaper Julie Andem før han satte i gang prosessen med å lage handlingen om til teater. Julie har imidlertid ikke noe med teaterversjonen å gjøre.

Regissør og manusforfatter Julie Andem.

- Vi ønsker å lage teater fordi Skam er en viktig historie å fortelle. Skam forteller en historie om ungdommen som ingen andre gjør, de forteller om ungdommen uten å løfte pekefingeren, sier Jon.

Teatersjefen så Skam første gang fordi niesen hadde en NRK-app. Han ble nysgjerrig og hun fortalte ham om Skam.

- Da jeg så det for 1,5 år siden, tenkte jeg allerede da at det ville bli fantastisk teater. Det er intime scener og få mennesker, men med en fantastisk historie. Vi leter alltid etter de beste historiene, og Skam er den beste historien vi har nå, sier han til Side2.