Sju ganger Kim Kardashian fikk hat av andre kjendiser

Realitystjerne, deltidsmodell (og bråkmaker, hehe) Kim Kardashian har evnen til å provosere de aller fleste, spesielt når det kommer til måten 37-åringen velger å uttrykke seg på.

Vi ble alle sjokkerte da Blac Chyna erklærte krig med Kardashian/Jenner-klanen, og vi kunne ikke få nok av feiden mellom Kim og Taylor Swift.

Inspirert av Elite Daily, har vi samlet syv minneverdige krangler som Kim har blitt innblandet i.

Ikke lett å være deg, Kimmy!

1. Sarah Michelle Gellar



I 2014 havnet Kim og hennes ektemann Kanye West på forsiden av Vogue. Og som man kan tenke seg, var det ikke alle som var like begeistret som Kimye var. En av dem som virkelig mislikte coveret var «Buffy»-stjernen Sarah Michelle Gellar.

Kim Kardashian, who wore a wedding dress on the cover of Vogue magazine, and Kanye West are… https://t.co/tFLf9OpYVS pic.twitter.com/Bap0mRiTGk — Sunita (@Sunilucia) December 26, 2017



Skuespilleren tok til Twitter og skrev:

Well......I guess I'm canceling my Vogue subscription. Who is with me??? — Sarah Michelle (@SarahMGellar) March 21, 2014



YIKES!

2. Piers Morgan

Ved flere anledninger har talkshowvert Piers Morgen ytret sine meninger rundt 37-åringen. I 2016 tilbød Piers å kjøpe klær til Kim på grunn av mangel av klær.



Samme år kritiserte han Kim og modell Emily Ratajkowski for å ta toppløse bilder av seg selv.





«R.I.P. Feminisme», skrev han.

I et intervju med Good Morning Britain forklarte Piers at han ikke forstod hva Kim tilføyde til bevegelsen.

- Eneste som beveger seg er brystene hennes.

:(

3. Chloë Grace Moretz

Kim Kardashian ble ikke særlig begeistret etter at skuespiller Chloë Grace Moretz kritiserte Kim for nakenbilder som ble lagt ut på sosiale medier. Chloe tok til Twitter for å uttrykke sin frustrasjon.









@KimKardashian I truly hope you realize how important setting goals are for young women, teaching them we have so much more to offer than- — Chloë Grace Moretz (@ChloeGMoretz) March 7, 2016



- Jeg håper du skjønner hvor viktig det er å være et forbilde for yngre kvinner ved å lære dem at man kan tilby mer enn kroppene våre, skrev Chloe.

Og Kim bare:

- La oss ønske @ChloeGMoretz velkommen til Twitter siden ingen vet hvem hun er. Flott Nylon-cover da, søta.

let's all welcome @ChloeGMoretz to twitter, since no one knows who she is. your nylon cover is cute boo — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 8, 2016





4. Blac Chyna

Etter at Blac Chyna klarte å kapre Rob Kardashians hjerte, klarte 29-åringen å komme tett på Kardashian/Jenner-klanen.







Men dramatikken tok overhånd og Chyna fikk ikke tatt Kardashian navnet eller mer berømmelse for seg selv. Det endte opp med at hun saksøkte familien med «ødelagt karriere» som grunnlag. Saken ble henlagt.

5. Taylor Swift

Kim og Taylor Swifts evige krangel oppstod etter dramatikken rundt «Famous»-låten til Kanye West.







Både Kim og Kanye påstod at Taylor godkjente teksten som handlet om Taylor, men Taylor insisterte på at det ikke stemte. Dette første til tidenes krangel, samt forsvinningen av Taylor Swift.

Og ikke minst denne tweeten:

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 17, 2016





6. Bette Midler



Akkurat som Chloë, var Bette Midler heller ikke særlig interessert i Kims nakenbilder. Den ikoniske skuespilleren tok til Twitter og skrev:



«Kim Kardashian la ut et nakenbilde i dag. Om Kim vil vise en del av seg som vi allerede ikke har sett, er hun nesten nødt til å svelge kameraet».

Og da fikk vi denne kommentaren fra Kim:

hey @BetteMidler I know it's past your bedtime but if you're still up and reading this send nudes #justkidding — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 8, 2016





7. Naya Rivera







Kim Kardashian fikk nettet til å krasje da Paper Magazine slapp deres cover for omverden. En som virkelig ikke likte det var «Glee»-stjerne Naya Rivera. Under Kims bilde på Instagram, skrev Naya:





«Jeg pleier vanligvis ikke å si noe, men du er moren til noen».

Naya left a comment on Kim Kardashian's Instagram pic pic.twitter.com/qgafijjNfX — Naya Rivera Fans ❤️✨ (@VivianLindgren) November 12, 2014

