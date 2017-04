Sjekk ut Skam-traileren - riktig vei!

Fredag ble teaser-traileren til den fjerde og siste sesongen av Skam sluppet og, som du sikkert har lagt merke til, var klippet spilt baklengs.

Det gjør det jo litt vanskeligere for oss å se hva som faktisk skjer i klippet, men nå finnes det allerede versjoner der traileren er snudd «riktig» vei på nett takket være entusiastiske fans.

Sjekk ut her:

Season 4 trailer reversed (you can hear the actual song here) pic.twitter.com/FqzkCLQyd1