Sjekk ut antrekkene fra Emmy-utdelingen

De store vinnerne fra natttens 69. Emmy-utdeling, kan man ganske trygt si at er The Handmaid's Tale og Big Little Lies, som fikk fem priser hver.

Kysset mellom Alexander Skarsgård og Nicole Kidman ble kveldens store snakkis, og Nicole leverte en sterk takketale om vold mot kvinner i hjemmet og en oppfordring til å sette søkelys på problematikken.

Skuespiller og regissør Donald Glover kom med et politisk stikk i siden til president Trump i sin andre tale for de to prisene han vant for TV-serien Atlanta. Han er den første afroamerikanske regissøren som vinner Emmy for beste komiserie:

- Jeg vil takke Trump for å ha gjort svarte til nummer én på den mest undertrykte-listen, sa han.

- Han er antakeligvis grunnen til at jeg er her.

Like spennende som å se hvem som vinner pris og hvilke politiske temaer som blir tatt opp, synes vi i Side2 det er å se hva kjendisene har på seg. Derfor har vi laget et aldri så lite bildebonanza for deg.

Sjekk ut stjernene på rekke og rad på den røde løperen under!

Elisabeth Moss fikk Emmy-pris for beste kvinnelige hovedrolle i en dramaserie for Handmaid's Tale.

Donald Glover stakk av med Emmy for rollen sin i Atlanta.

Felicity Huffman på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

The 69th Emmy Awards - Press Room. Reese Witherspoon attending the 69th Emmy Awards held at the Microsoft Theatre L.A. Live URN:32881486

Nicole Kidman stakk av med pris for rollen sin i Big Little Lies.

Alexander Skarsgård med moren My Skarsgård under Emmy-utdelingen.



Thandie Newton på rød løper under Emmy-utdelingen.

Zuri Hall på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Heidi Klum.



Laverne Cox på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Kiernan Shipka på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Finn Wolfhard (f.v.), Noah Schnapp, Gaten Matarazzo og Caleb McLaughli fra Stranger Things på Emmy-utdelingen.



Yara Shahidi på Emmy-utdelingen.

Ruby Modine på den røde løperen under Emmy-utdelingen.



Caleb McLaughlin på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Uzo Aduba på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Millie Bobby Brown, kjent fra Stranger Things, på den røde løperen under Emmy-utdelingen.



Jessica Biel på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Sofia Vergara på den røde løperen under Emmy-utdelingen.

Jesse Tyler Ferguson på rød løper.









