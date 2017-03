Sjekk test av dyr vs. billig sjampo - forskjellen er faktisk stor

Hva er egentlig best av en dyr sjampo eller en billigere variant? Vi har i hvert fall lurt på om vi egentlig trenger å bruke mye penger for å få et skinnende hår, som er lett å gre ut, lukter godt og holder på fargen over tid.

For å oppnå dette, må man bruke flere hundre kroner på produktene som frisøren anbefaler? Fungerere ikke en billig sjampo og balsam fra butikken like bra?

Det svenske magasinet Modette.se har gjort en uhøytidelig test for oss. De har vasket et testhår i et glass med et produkt til 600 kroner, og et til 100 kroner. Resultatet er selvsagt ikke representativt for alle dyre vs. billigere hårprodukter, men kan gi en pekepinn på hva som lønner seg for håret ditt.

Her kan du se hvilken sjampo som kommer best ut:



