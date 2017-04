Sjekk kjendisenes Coachella-antrekk

Ok, så er vi kanskje litt småsure for at det ikke er vi som koser oss i solen på Coachella om dagen.

Festivalen, som kjørte i gang i California i helgen, trekker til seg horder av hippe kjendiser, og mange av dem er minst like opptatt av mote som de er av musikk.

Kendrick Lamar, DJ Khaled, Lady Gaga og stort sett de fleste av de største artistene står på scenen, men her hjemme er det lettere å få med seg det som skjer på festivalmotefronten.

Vi har derfor samlet sammen noen av antrekkene vi har sett på diverse kjendiser, artister og bloggerzzz de siste dagene.

Enjoy! Og PS: Festivalsommeren kommer jo til Norge om ikke så altfor lenge også, så alltid greit å samle opp litt inspo😉

Kylie Jenner

highlighter hair 🌈 Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) fredag 14. April. 2017 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 15. April. 2017 PDT





The Weeknd

The Weeknd (t.v.) og Nav opptrer på Coachella lørdag 15. april.





Paris Hilton

#CoachellaLovers 🌴🎶😍😍🎶🌴 Et innlegg delt av Paris Hilton (@parishilton) lørdag 15. April. 2017 PDT

Lady Gaga

Lady Gaga opptrer på Coachella søndag 16. april.

Angelica Blick

TURN UP at #RevolveFestival ✌🏽️💕 @revolve Et innlegg delt av Angelica Blick (@angelicablick) søndag 16. April. 2017 PDT





A$AP Rocky

A$AP Rocky på Coachella.

Kendall Jenner

having so much fun at the @bumble #WinterBumbleland party, hosting with my sister #ad ❄🌴🐝 Et innlegg delt av Kendall (@kendalljenner) lørdag 15. April. 2017 PDT

Charli XCX

Charli XCX.

Aimee Song

Aimee Song.

Kenza Zouiten

Coachella day 1 look.🌻 #revelista Et innlegg delt av Kenza Zouiten (@kenzas) lørdag 15. April. 2017 PDT





Hailey Baldwin

Hailey Baldwin.

Joe Jonas og Sophie Turner

Joe Jonas og Sophie Turner.

Joe Jonas

Joe Jonas.





Alessandra Ambrosio

Alessandra Ambrosio.