Beste dag på lenge!😍 Et innlegg delt av 27.09.16♡ (@bettny03) onsdag 07. Juni. 2017 PDT

Sjekk Instagram-bildebonanza fra Justin Biebers Stavanger-konsert

Lei deg for at du gikk glipp av The Biebs i går? No worries. Vi har samlet sammen det beste vi fant på Instagram så du kan trøste deg litt.