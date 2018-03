Sjekk hvordan Dawson’s Creek-stjernene ser ut i dag

I år er det 20 år siden første episode av «Dawson’s Creek» hadde premiere. Selv om det gjør at vi føler oss eldgamle, gjør det oss også nostalgiske.

Heldigvis er det ikke bare vi som har blitt eldre siden serien gikk på TV. Skuespillerne har gått gjennom visse forandringer, og noen av dem er knapt til å kjenne igjen.

Vi har tatt en titt på hvordan noen av de mest kjente skuespillerne ser ut i dag:

James Van Der Beek - Dawson Leery

Innehaveren av tittelrollen er fortsatt skuespiller, først og fremst som gjest i TV-serier. Du har kanskje sett ham i blant annet «Ugly Betty», «How I Met Your Mother» og «One Tree Hill». Han har også spilt i «CSI: Cyber» og i filmen «Downsizing» (den som ble delvis innspilt i Norge).

James Van Der Beek i Dawson's Creek.

James Van Der Beek og hans gravide kone Kimberly Van Der Beek i februar 2018.





Katie Holmes - Joey Potter

Selv om Katie Holmes fremdeles er en aktiv skuespiller, er hun mest kjent som eksen til Tom Cruise. Men hun har spilt i filmer som «Batman Begins» og «Thank You for Smoking». Mange husker henne også som The Slutty Pumpkin i «How I Met Your Mother». Til sommeren dukker hun opp i storfilmen «Ocean’s 8».

Katie Holmes i Dawson's Creek.



Katie Holmes i februar 2018.





Michelle Williams - Jen Lindley

Michelle Williams er den av skuespillerne som har hatt størst suksess etter serien. Hun har fått fire Oscar-nominasjoner og har spilt i filmer som «Brokeback Mountain», «Blue Valentine», «Shutter Island» og «Manchester By the Sea».

Michelle Williams i Dawson's Creek.





Michelle Williams i mars 2018.



Joshua Jackson - Pacey Witter

Joshua Jackson har fått sine største suksesser i TV-serier. Han spilte flere år i serien «Fringe», og nå er «The Affair» en serie med mange fans.

Joshua Jackson i Dawson's Creek.



Joshua Jackson i 2016.





Kerr Smith - Jack McPhee

Foruten «Dawson’s Creek», er det nok filmen «Final Destination» Kerr Smith er mest kjent for. De senere årene har han gjestet TV-serier som «Agents of S.H.I.E.L.D.» og «The Fosters».

Kerr Smith i Dawson's Creek.

Kerr Smith i 2015.





Meredith Monroe - Andie McPhee

Etter «Dawson’s Creek» har Meredith Monroe hatt små gjesteopptredener i serier som «CSI: Miami», «House» og «Californication». Hun hadde også en større rolle i «Criminal Minds» for noen år siden. På IMDb står hun ikke oppført med noen roller etter 2016.

Meredith Monroe i Dawson's Creek.



Meredith Monroe i november 2017.





Busy Philipps - Audrey Liddell

Busy Philipps var allerede relativt kjent da hun kom inn i «Dawson’s Creek» i 2001. Etter sine to år i serien har hun spilt i blant annet «Akutten», «Han er faktisk ikke interessert» og «Cougar Town». Snart kan du se henne i filmen «I Feel Pretty», sammen med Michelle Williams.

Budy Philipps i Dawson's Creek.



Busy Philipps i mars 2018.





Oliver Hudson - Eddie Doling

Etter et snaut år i «Dawson’s Creek», har Oliver Hudson spilt i 100 episoder av «Rules of Engagement» og 40 episoder av «Nashville».

Oliver Hudson i Dawson's Creek.



Oliver Hudson i januar 2018.





Chad Michael Murray - Charlie Todd

Da Chad Michael Murray dukket opp i «Dawson’s Creek», hadde han allerede gjort seg bemerket i «Gilmore Girls». Senere spilte han i flere populære tenåringsfilmer. Men det var rollen som Lucas Scott i «One Tree Hill» som gjorde ham til et av de største tenåringsidolene i verden. Nå har tenåringene blitt voksne, og karrieren er ikke like suksessfull.

Andrea Pearson, Chad Michael Murphy og Michelle Williams i Dawson's Creek.

Chad Michael Murray i mars 2018.

