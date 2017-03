Sjekk hva Kendall Jenner fronter nå

Kendall Jenner (21) er blitt en ettertraktet modell. Keeping Up With The Kardashians-kjendisen har gått på catwalken for blant annet Bottega Veneta, Marc Jacobs, Donna Karen og Chanel, i tillegg til å være Victoria's Secret-engel.

Nå går Kendall imidlertid for en litt mer påkledd fronting. Hun stiller i en reklamekampanje for Daniel Wellington, klokkemerket som tok de norske bloggerne med storm for få år siden.

Den nye klokken heter Classic Petite og kommer i rosegull og sølv, med en sort eller hvit urskive. Klokken har en prislapp på 1500 kroner, og er tilgjengelig fra 1.april her hjemme.

- Klokken er klassisk og moderne, og jeg kan bruke den til alt. Jeg er veldig glad for å kunne være ansikt utad for den nye kolleksjonen, sier Kendall i en pressemelding.