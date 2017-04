Sjekk hva denne beauty-YouTuberen svarte en fan som sa hun ønsket å se ut som henne

På fredag postet beauty-YouTuberen Gina Shkeda et bilde av seg selv hvor hun lå i senga og slappet av på Instagram til sine 800.000 følgere.

Nærmere bestemt, dette bildet:

Lashed out and Cabo baecay (LOL f me I really need to quit that term) ready ☀️🍊🍹 Et innlegg delt av Gina (@ginashkeda) torsdag 30. Mars. 2017 PDT

Det fikk Paige Matthews, en 19 år gammel fan fra Massachusetts, til å tweete:

«Hvis bare jeg kunne våkne opp like vakker som @GinaShkeda, ville jeg vært den lykkeligste jenta i live #naturalbeauty».

If I could wake up as beautiful as @GinaShkeda I'd be the happiest girl alive #naturalbeauty pic.twitter.com/ExpI2bnnIP — paige matthews (@_Pajdelamah) March 31, 2017

Gina la merke til tweeten - og kom med et sykt morsomt svar. Som på samme tid er både ærlig og tankevekkende:

Girl I have micro bladed brows, lash extensions in and lip injections - I don't even look like this 😂 you're flawless https://t.co/6Eh2wxclC9 — Gina (@GinaShkeda) March 31, 2017

«Girl I have micro bladed brows, lash extensions in and lip injections - I don't even look like this 😂 you're flawless» skrev hun tilbake.

Responsen på Twitter har ikke latt vente på seg, og Gina får masse skryt for å være ærlig om at den tilsynelatende naturlige looken hennes ikke er helt naturlig:

@GinaShkeda @OdySLAY Omg you're a breath of fresh air — Choppa World (@CloudIVVI) April 2, 2017

@GinaShkeda @AdrianXpression wow that was refreshing and positive af to see someone plainly admit their natural-look isnt natural — onyxmorphina (@onyxmorphina) April 1, 2017





