Side2 tester proteinbarene til Snickers og Mars

For en liten stund siden kom proteinbarene til Snickers og Mars på det norske markedet. I Side ble vi selvfølgelig supernysgjerrige og bestemte oss for å teste barene og se hva vi synes. Smaker de like godt som de originale sjokoladene? Og er de egentlig sunnere?

Vi tok også kontakt med Side2-blogger og ernæringsfaglig rådgiver, Silje Bjørnstad om hva hun synes om proteinbarene.

Når vi sammenligner disse to proteinbarene med sjokoladevariantene til Mars og Snickers, så vil proteinbarene være et bedre ernæringsmessig valg, mener Silje.

Ernæringsfaglig rådgiver Silje Bjørnstad.

- Dette er fordi proteinbarene har, ikke overraskende, et høyere innhold av protein i tillegg til at de inneholder mindre tilsatt sukker og har et lavere kaloriinnhold enn sjokolade, sier Silje til Side2.

Les også: Side2 tester: Klarer vi å skille den nye Coca-Colaen og den originale?

- Kan være et sunnere alternativ

Dersom du studerer porsjonspakningene til disse produktene, ser du at en Snickers proteinbar inneholder rundt 200 kalorier per stykk, mens en vanlig Snickers-sjokolade ligger på rundt 280 kalorier.

Når dette er sagt, sier Silje likevel at man bør spise det med måte.

- Ja, mange proteinbarer kan være et sunnere alternativ enn sjokolade, men det er mange proteinbarer som også inneholder like mange kalorier som en vanlig sjokoladebar, bare med høyere innhold av protein og noe lavere innehold av tilsatt sukker.

Les også: Test av Quest-barer: - Det er ikke ofte jeg må spytte ut mat, men denne greide jeg ikke å svelge

Silje legger også til at hvis man har et overdrevent forbruk av disse, kan dette føre til magesmerter og oppblåst mage. Dette kan skyldes at proteinbarer inneholde søtningsstoffer.

- Det i seg selv er nødvendigvis ikke farlig, men det kan jo oppleves som ubehagelig.

Så det er altså ikke nødvendigvis bedre å spise flere titalls barer i løpet av uken, fordi du vil unngå å spise en vanlig sjokolade av og til.

- Det er helheten som teller. Proteinbarer skal ikke erstatte et sunt og variert kosthold, avslutter Silje.

Les også: Side2 tester chipsnytt: Dette er den beste og verste snacksen

Dette mener Side2 om proteinbarene

Side2 har testet smaken på proteinbarene Mars og Snickers. Her er noen av tilbakemeldingene de fikk. Vi har også tatt med næringsinnholdet i begge barene.

MARS:

Næringsinnhold Mars, per 100 gram:

Energi: 1469 kj/ 351 kalorier

Fett: 8.1 gram

Mettede fettsyrer: 4,5 gram

Karbohydrat: 39 gram

Sukkerarter: 23 gram

Protein: 33 gram

Salt: 0,7 gram

- Deilig. Smaker som Mars! Denne SKAL jeg ha ofte. 😊

- Er dette vanlig proteinbar!? Smaker som vanlig Mars, jo.

- Uff da! Dette var treigt. Litt bedre enn Snickers.

- Hjelpes! Spiser man en hel slik tar det i hvert fall lang tid å bli ferdig og man sitter igjen med godt trente kjevemuskler.

Proteinbarene til Snickers og Mars har et høyere innhold av protein og mindre sukker og kalorier enn en vanlig sjokolade.





SNICKERS:

Næringsinnhold Snickers, per 100 gram:

Energi: 1636 kj/ 391 kalorier

Fett: 13,9 gram

Mettede fettsyrer: 5,3 gram

Karbohydrat: 36,1 gram

Sukkerarter: 18,6 gram

Protein: 35,6 gram

Salt: 0,3 gram

- Digg, ass! Smaker Snickers – kanskje litt tørr. Ellers veldig god og lite kunstig smak.

- Mums, mums, mums – denne var god. Litt tørr kanskje, men ellers full av smak.

- Smaker … som «sunn sjokolade». Litt tam, lite å glede seg over.

- Smaker nesten likt som Mars, men lettere å tygge eller svelge.

Redaksjonen hadde med andre ord litt blandede følelser angående proteinbarene. Noen mener de smaker akkurat det samme som vanlig sjokolade, mens andre er litt mer skeptiske.

Vi ga både Snickers og Mars terningkast 4! Altså synes vi de smaker godt, men ikke forvent deg at de smaker akkurat som de originale sjokoladene vi alle kjenner.

Hanne Synnøve Eide og Nora Buvik er praktikanter i Side2.

Les også: Side2 tester: Smaker vi forskjell på Pepsi og Coca-Cola?