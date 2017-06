Side2 tester billig vs. dyr ostepop: - Lukten er som vanlig et problem

Det er lite som slår en digg pose med ostepop, som gjør deg seig og klissete på fingrene, i alle fall for de som allerede er fan av ostesnackset.

I Side2 har vi tatt på oss ansvaret for å teste hvilken ostepoptype som er best (stakkars oss).

Vi har blindtestet de tre ostepoptypene OLW, Coop og Maarud og bedt smakspanelet bedømme smak og trille terning.

1. Coop Ostepops

Samlet karakter: 4

- Nam! Crunchy, men kunstig.

- Luftig og sprø. gode og salte.

- Den absolutt mest crispy, men hvorfor må en velge mellom crispy og smak? Denne er crispy, men savner mer distinkt smak.

En 250 grams Coop ostepops koster 16 kroner på Coop Prix.

2. OLW Cheez Doodles

Samlet karakter: 4

- Best i smak og konsistens, scorer best av tre.

- God smak, men tam.

- Fin sprøhet, godt krydret. Helt topp!

- Orgasmisk! Smaker slik den skal smake. God ostesmak og den smelter på tunga.

OLW Cheez Doodles koster 22,50 kroner for 120 gram på Meny, 41,50 kroner for 235 gram på Joker, 39,50 kroner for 235 gram på Coop Prix og 33,30 kroner for 235 gram på Kiwi.

3. Maarud Ostepop

Samlet karakter: 3

- Tam i smaken, men crispy i munnen. Lukten er som vanlig et problem.

- Helt ok! For mye luft, og ikke så mye smak som sitter igjen.

- For sprø. For mye luft. Ok smak. Ikke imponert.

Maarud Ostepop koster 29,00 kroner for 225 gram på Rema 1000.

Konklusjon

Med utgangspunkt i den uhøytidelige blindtesten vi kjørte, trenger man ikke gå for luksussnacksen for å få den ekte ostepopopplevelsen. Testpanelet vårt mener nemlig at den billige varianten til Coop er like bra som den «originale» ostepopen fra Coop.

Faktisk, ut fra prisene vi sammenlignet, kan du faktisk spare 25 kroner på å velge den billigeste ostepopen fra Coop, som får like god terningkast som den dyre. Med andre ord - du kan nesten får TRE poser av den billige ostepopen i stedet for en av den dyre.

