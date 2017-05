Side2 Recap: Gikk du glipp av dette?

Friday night and the lights are low ...

Uka har gått skikkelig fort, har jo vært 17.mai og greier. Men ny uke passert betyr masse herlig underholdning.

Sjekk om du har gått glipp av noe moro.

Her er Side2 recap!

Ukens Instagram:



Vi skulle gjerne vært på festen til Erlend Elias på 17.mai, og blitt med på litt klem og kizz. Stylisten feiret nasjonaldagen i Los Angeles med Marius Borg Høiby og Kygo - og sikkert en haug med andre kule folk.

Da ønsker Kygo "Prins" Marius og jeg alle i Norge en amazing 17 mai! Grattis med dagen, stor klem og kizz💖🙏💖 #hollywood #california #lovelife #lifeisgood Et innlegg delt av Erlend Elias Bragstad (@erlendelias) onsdag 17. Mai. 2017 PDT

Ukens gossip: Kim Kardashian og Kanye West

Here we go again: Kim Kardashian og Kanye West skal angivelig skilles. Dette ryktet dukker opp typ annenhver måned, og denne uken skrives det om trøbbel i forholdet igjen. Tirsdag smalt det til i amerikanske og britiske aviser igjen: «Are Kim and Kanye breaking up?» og «Kim and Kanye heading for divorce». Paret har ikke kommentert ryktene, og foreløpig passer skriveriene kun under ukens Hollywood gossip.

via GIPHY

Ukens opptur: Slumring er bra!



Forskere hevder slumring - du vet når vekkerklokka ringer og du trykker på utsett cirka ti ganger - på morgenen kan settes i sammenheng med intelligens og kreativitet. Denne studien tar vi med oss videre. Hver. Morgen. Framover.

LES MER: «Snoozere» er mer intelligente

Ukens nedtur: Skrytebilder på Instagram

Vi som trodde de romantiske datene til venninnen vår, eller bildene hvor hun kysser typen på kinnet og ser himla søt ut betyr at de har det sjukt bra sammen. Men, neida?! Par som IKKE poster kjærestebilder er faktisk lykkeligst.

via GIPHY

Ukens wtf?:

Folk som misbruker bilder av andre til å lage fake-datingprofiler. «Nå har jeg helt nylig funnet ut at bilder av meg fra bloggen og fra min private Instagramkonto er blitt misbrukt på dating og sex-treff sider på nett. Herregud altså, hva er det som feiler folk som gjør sånt?» skrev Mammasom16 denne uka.

Vi er enig! 😠

mammasom16-blogger Jessica Enerberg.

Ukens par: Taylor Swift og Joe Alwyn

Joe, who? Jo, han er den britiske skuespilleren som har spilt i blant annet filmen «Billy Lynn's Long Halftime Walk», og dukker opp i «The Favourite» til neste år. Ellers 25 år, fra London, og dater nå trolig Taylor Swift. Ifølge ungdomsmagasinet j-14 skal de ha flørta i over tre måneder. The Sun skriver at Taylor er masse i London, og mye sammen med Joe, men at de holder en lav profil.

Joe Alwyn og Taylor Swift <3

Ukens plagg: IKEA-poser

Plagg og plagg, det er i hvert fall kreativt og morsomt. Kjør video:

Ukens tips: Våre egne flettefrisyrer

Disse lagde vi som gode tips til 17.mai, men nå som feiringen er over mener vi at flettene passe like godt til en vanlig fest.

Ukens lættis: Dette dyret!

Helt random, men disse marsvinene 😂 Skal aldri klage på en dårlig hårdag igjen. Vi gir deg topp tre frisyrer:

Ukens snakkis: Pappahjerte og KonaTil



Forrige uke giftet Side2-bloggerne Pappahjerte og KonaTil seg, eller Peter Kihlman og Christina Sandnes. Det er skikkelig hyggelig og vi har snoket innom bloggene for romantiske oppdateringer hele uka. Bare sjekk her:

Hilsen fra en rosa sky

Vi har giftet oss!

Gifteringen er av

Magisk helg full av ledetråder

Ukens blogginnlegg: Astrid-Helen Holm

Side2-redaktør Astrid feiret i år 17.mai for første gang i Oslo. Det resulterte i dette blogginnlegget, som er blitt hyppig delt og diskutert: «Å subbe rundt dritings klokken 13 med bunadsskjørtet stappet halvveis opp i trusa, skjorta full av sprit og det norske flagget skrapende langs bakken er hverken spesielt respektfullt eller nasjonalromantisk.»

Les mer: Til dere som var drita på 17.mai

God helg!

via GIPHY

