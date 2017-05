Side2 Recap: Dette hadde vi totalt lættis av denne uka

It's Friday I'm in love…

Og det betyr at vi har vært gjennom en uke med herlig gossip, og de siste dagene har vi ledd mye. Og høyt. Spesielt av prins Sverre Magnus, og litt av Justin Bieber. Vi er redd du har gått glipp av det viktigste, og gir deg derfor en oppsummering av uka som har gått.

Her er «Side2 Recap»!

Ukens Instagram: Lena Dunham

Først var Girls-stjernen Lena Dunham for tjukk (ifølge nettrollene), så ble hun for tynn (ifølge nettrollene) - man kan aldri vinne, mener Lena selv. Og da hun denne uka ble plassert i sammenheng med en liste over tips for hvordan du kan bli slank, ble hun forbanna. Vi digger når Hannah, eller Lena Dunham, smeller tilbake:

Ukens beste gossip: Sofie Nilsen og Morten Botten



Kliss klass <3 - det skriver Sofie under et bilde av seg selv og Morten hvor de neeeeesten kysser på ferie i Roma. Paradise Hotel-deltakerne er på tur sammen, og gir oss daglige bildedryss og drypp med setninger som at "forholdet har utviklet seg mer og vi er mer enn bare venner".

Kom igjen, a Sofie og Morten, sammen eller ikke?

Morten og Sofie er på ferie sammen i Roma.

Ukens opptur: Ungdom drikker mindre alkohol

Det er jo veldig bra, at ungdom ikke er så "ille" som mange skal ha det til. Side2 har denne uken fokus på unge og alkohol, og en av sakene viser at tenåringer drikker mindre enn før. Sosiale medier og sunnere livsstil er blant grunnene.

via GIPHY





Ukens nedtur: Hallgeir Kvadsheims sparetips



Dette burde jo egentlig være en opptur, men det blir en nedtur å få vite hvor mye vi egentlig sløser på kaffe. Bye, bye latte.

Bare sjekk ut dette regnestykket:

40 kroner per latte x 6 dager i uken x 52 uker i året = 12.480 kroner

via GIPHY

Ukens wtf?: Justin Bieber

Dette bør egentlig skrives med store bokstaver, for W.T.F???

Skal man tro den angivelige rideren til Justin Bieber som har lekket på nett, må det ganske mye til for å tilfredsstille den kanadiske popartisten når han er på turné. Og når vi sier mye, så mener vi sånn sykt, sykt mye.

Justin Bieber’s India tour rider includes a “Indian Yoga casket”, a jacuzzi and a press release that lists all his demands out for you. pic.twitter.com/afwHpMJHJM — Arjun S Ravi (@arjun_s_ravi) May 3, 2017

via GIPHY





Ukens par: Paradise Martine og Aleksander Søterstøl

Vi liker at Martine og Aleksander sier det som det er: - Vi har så og si vært kjærester siden vi kom hjem, så vi har faktisk vært sammen i rundt to måneder allerede. Jeg er verdens lykkeligste jente, og jeg har det utrolig bra med Aleksander, skriver Martine på bloggen sin.

Flasketuten peker på-lek i Paradise førte til kyss. Nå er det klining IRL ...

Ukens plagg: Tine Monsen

Eller, ukens ikke-plagg. Side2-blogger Tine Monsen glemte t-skjorta si da hun var på tur i Stockholm. Hva gjør man da? Går i BH-en. Tine er kul.

Les og se mer av hele antrekket på bloggen til Tine her.

Tine Monsen gir oss masse inspirasjon innen alt fra trening, mote og interiør. Her fra Stockholm.

Ukens tips: Låter til utdrikningslag



Vengaboys' «Boom, Boom, Boom, Boom!!», Aqua med «Barbie Girl» og Spice Girls' «Wannabe» - hva har de til felles? Jo, de topper listene over musikk i norske utdrikningslag. Masse inspo å hente hvis du skal i bryllup eller utdrikningslag.

via GIPHY

Ukens lættis: Prins Sverre Magnus



Her holder det med videoen nedenfor 😂

Ukens snakkis: Desiree Kogevinas

Når vi er inne på de kongelige, så er det kjolen, eller brystvortene, til tremenningen av kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise som har fått mye omtale denne uka. Hun har skapt overskrifter verden over fordi hun droppet BH-en under 80-årsfeiringen dronning Sonja og kong Harald denne uken.

Ukens blogginnlegg: Juliafrika

Side2-blogger Juliafrika står for et blogginnlegg som har engasjert skikkelig denne uka, nemlig om flagget vårt.

Her kan du lese: Når utenladnske flagg i toget ødelegger 17.mai

GOD HELG!



Del denne artikkelen