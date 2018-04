Ser du feilen i Annihilation?

Det skal godt gjøres å lage en film uten noen feil. Skal hovedpersonen slenge fra seg jakka på sofaen, vil den ikke lande likt hver gang de spiller inn scenen. Og skal noen drikke et glass vann, er det fare for at det er litt mer i glasset i et av klippene.

Slike feil kan både publikum og filmskaperne fint leve med. Andre feil er kanskje litt mer irriterende for regissøren. Men desto morsommere for oss.

Med hjelp fra Moviemistakes.com har vi funnet feil i noen i aktuelle filmer:

«Jumanji: Welcome to the Jungle»

I scenen hvor gjengen angripes av en motorsykkelgjeng, kaster Spencer (Dwayne Johnson) en boomerang mot gjengen. Like før boomerangen treffer dem, mens Spencer og Fridge (Kevin Hart) løper inn i jungelen, kan du se en kameramann som sitter i buskene på venstre side av skjermen. Se klippet her.

Helt til venstre i bildet kan du se armen til kameramannen.

«Annihilation»

Lena (Natalie Portman) maler veggen på soverommet idet Kane (Oscar Isaac) kommer opp trappa. I løpet av sekundene de klemmer hverandre, endrer malingen på veggen bak dem form. Se klippet her.

Se hvordan malingen forandrer seg i løpet av en klem i Annihilation.

«Darkest Hour»

I filmen nevner de et skip som sank i Norge før Winston Churchill (Gary Oldman) ble statsminister. I virkeligheten sank skipet en måned etter at Churchill tok over statsministerposten.

De klusser litt med tiden i Darkest Hour.

«The Greatest Showman»

Mens unge Charity (Skylar Dunn) har blå øyne, har hun plutselig fått brune øyne som voksen (Michelle Williams).

Skylar Dunn spiller Michelle Williams som ung i The Greatest Showman. Men de har ulike øyefarge.

Michelle Williams har brune øyne i The Greatest Showman.

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»

Filmen ble spilt inn i en liten fjellby i North Carolina, ikke i Missouri. Og flere publikummere har reagert på at dette er veldig synlig. Blant annet er det ingen fjell eller åser med den formen vi ser i filmen. Ebbing er for øvrig en fiktiv by.

Abbie Cornish og Woody Harrelson i Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Det fins ikke slike åser og fjell som i bakgrunnen i Missouri.

«Pitch Perfect 3»

Et typisk irritasjonsmoment i filmverden: Beca (Anna Kendrick) synger i mikrofonen, så hele salen hører henne. Hun drar vennene sine opp på scenen, og hun holder mikrofonen foran dem mens de synger. Men da hun synger duett med Cynthia Rose (Ester Dean) er det bare hun som har mikrofon, likevel høres de like godt.

Først trenger sangerne i Pitch Perfect 3 mikrofon for å høres ...

... men plutselig trenger en av dem ikke lenger mikrofon.

«Paddington 2»

Paddington tabber seg skikkelig ut da han glemmer en rød sokk i vaskemaskinen. Etterpå er alle fengselsdraktene rosa. Men sokken lå bare i én vaskemaskin, som umulig kan ha rommet alle draktene. Egentlig skulle bare et fåtall av dem blitt farget.

En rød sokk i vaskemaskina er en dårlig idé. Men hvor mye er det plass til i maskina?

... En helt vanlig mengde klær - la oss tippe ti fangedrakter.

Så mange fengselsdrakter var det ikke plass til i vaskemaskina til Paddington.

«Molly’s Game»

Molly blir alvorlig skadet etter et fall i skibakken på Deer Valley Resort. Det ankommer to redningsmenn. Den ene hjelperen kommer på snowboard, til tross for at ingen bruker snowboard i Deer Valley - det er nemlig ikke lov.

Her blir Molly hentet av redningspatruljen. En av dem står på snowboard, som ikke ville skjedd i virkeligheten.

