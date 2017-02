Selena Gomez slipper ny singel med Kygo

I går kveld avslørte Selena Gomez (24) at hun slipper låten «It Ain't Me» førstkommende torsdag på både Instagram og Twitter.

Det er jippi i seg selv, men det stopper ikke der. Låten er nemlig et samarbeid med selveste Kygo! Eller Kyrre Gørvell-Dahl (25).

Les også: Disse artistene streamet norske jenter mest i 2016

Og denne: Derfor digger vi Selena Gomez

Kygo kjenner nok de fleste godt fra før, men skulle du ha gått glipp av hvem han egentlig er, kommer han altså fra Bergen og har gjort enorm suksess som DJ og produsent de siste årene.

Les også: Kygo slår norsk rekord i USA

Under Grammy-utdelingen på søndag, var det også flere i sosiale medier som la merke til at de to festet sammen. Sjekk ut dette:

De siste ukene har Selena Gomez i ganske stor grad blitt koblet til norgesaktuelle The Weeknd (26).

De to har ikke bekreftet noe forhold ennå og det spekuleres i om de bare gjør det for showet sin skyld.

På samme tid har de blitt sett sammen på både ferie, dates og mens de kysser.

I fjor remikset Kygo The Weeknds superhit «Starboy».

Les også: Selena Gomez og The Weeknd dro på date sammen for to millioner