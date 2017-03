Selena Gomez så helt fantastisk ut på sin egen Netflix-premiere

Selena Gomez (24) strålte i en stroppeløs kjole da hun kom på rød løper torsdag. I kveld er det premiere på Netflix-serien «13 reasons why», som Selena er produsent for.

Artisten kom på premieren sammen med skuespillerne Dylan Minnette og Katherine Langford.

«13 reasons why» handler om Hannah Baker som begår selvmord. Hun legger igjen en bunke med kassetter, hvor hun forklarer at det er tretten grunner til at hun bestemte seg for å avslutte sitt liv. Venner av henne mottar kassettene. Her forklarer Hannah hvorfor hun handlet som hun gjorde.

Selena har tidligere uttalt at prosjektet med TV-serien betyr mye for henne, blant annet fordi hun er produsent sammen med moren, Mandy Teefey. Serien er basert på forfatter Jay Ashers bestselgende bøker, med samme navn.

Selena leste boken i 2009, og begynte å realisere drømmen om å lage TV-serie av handlingen kort tid etterpå. Det har altså gått nesten åtte år siden Selena falt for boken, og den mørke og tragiske historien. Da er det ikke rart i at hun strålte litt ekstra på premieren denne uken.

Selena innrømmet nylig overfor CNN hvorfor fortellingen har truffet henne hardt, blant annet fordi hun har slitt selv. Hun var innlagt på et behandlingshjem i 90 dager i august i fjor. På den tiden var serien ved startfasen av innspillingen. Selena fikk behandling for panikkangst og depresjon.

- For å være ærlig gikk jeg gjennom en ekstremt tøff tid da showet var helt i starten. Jeg var borte i 90 dager og møtte mange unge på dette stedet. De hadde mange av de problemene som karakterene opplever. Jeg vil si at jeg også har måttet forholde meg til noe av dette.

13 Reasons Why Premiere. Selena Gomez sammen med Dylan Minnette og Katherine Langford.

13 reasons why har premiere på Netflix 31.mars.

Our show @13reasonswhy came out tonight and I couldn't be more overwhelmed with pride and joy. After 7 years of holding onto this book, I couldn't of picked a better time for this message to exist. Jay Asher wrote a beautifully tragic, compelling story and we were lucky to have brought it to life. Thank you to every single soul that put their heart into this passion project Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) fredag 31. Mars. 2017 PDT