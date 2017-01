«13 reasons why» er Netflix' nye serie, som kommer i mars. Den handler om Hannah Baker som begår selvmord. Hun legger igjen en kassett, hvor hun forklarer at det er tretten grunner til at hun bestemte seg for å avslutte sitt liv.

Det er ikke bare handlingen som gjør at TV-serien får oppmerksomhet for tiden, men også fordi Selena Gomez (24) er produsent. (Og her må vi selvsagt snike inn en sak med romanseryktene med The Weeknd)

Artisten har tidligere uttalt at prosjektet med TV-serien betyr mye for henne, blant annet fordi hun er produsent sammen med moren, Mandy Teefey. Serien er basert på forfatter Jay Ashers bestselgende bøker, med samme navn.

Selena leste boken i 2009, og begynte å realisere drømmen om å lage TV-serie av handlingen kort tid etterpå.

Legger igjen kassetter



«13 Reasons Why» følger tenåringen Clay Jensen (Dylan Minnette) i det han kommer hjem fra skolen og finner eske med hans navn på. I esken ligger det kassetter spilt inn av Hannah Baker (Katherine Langford ) – klassekameraten han var forelsket i – som begikk selvmord to uker tidligere. På kassetten forklarer Hannah at det er tretten grunner til at hun bestemte seg for å avslutte sitt liv.

«Gjennom Hannah og Clays fortelling vever 13 Reasons Why en intrikat og hjerteskjærende historie om tenåringslivet som vil dypt påvirke seerne», heter det fra Netlflix.

Serien består av 13 episoder, og 13 Reasons Why lanseres globalt på Netflix fredag 31. mars 2017.

