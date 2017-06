Selena Gomez om hvorfor hun valgte å gjøre forholdet med The Weeknd offisielt

Nå sier vårt girlcrush everyday Selena Gomez at hun er lei av å holde ting skjult.

Vi har skrevet om den angivelige romansen mellom Selena Gomez og The Weeknd i månedsvis, og endelig begynner ting å falle ordentlig på plass.

I et intervju på «On Air With Ryan Seacrest» forrige fredag åpner derfor den 24 år gamle artisten opp om hvorfor hun valgte å gjøre forholdet med The Weeknd (26) offisielt, skriver Entertainment Tonight.

- Det er vanskelig når jeg må bruke så mye tid på å skjule ting. Det er for mye press, og jeg tror alle kommer over alt etter hvert.

Entertainment Tonight mener hun med dét refererer til forholdet med Justin Bieber.

- Jeg vil bare være lykkelig. Hvis det bare er jeg som er meg selv, bryr jeg meg egentlig ikke.

Les også: Sjekk ut bildene av Selena Gomez og The Weeknd på Coachella

Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) mandag 01. Mai. 2017 PDT

Ryan Seacrest sier:

- Hun referer selvfølgelig til The Weeknd.

Før Selena korrigerer ham:

- Abel... Det er så snålt!

Les også: Selena Gomez så helt fantastisk ut på sin egen Netflix-premiere

Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) lørdag 15. April. 2017 PDT

Selena forteller også om den tre måneder lange pausen hun hadde fra rampelyset forrige høst, og sier det var viktig for henne å fokusere på den mentale helsen sin.

- Jeg har gjort dette så lenge, og trengte et øyeblikk for å kunne puste.

Les også: Kygo + Selena Gomez = suksess i USA

Og denne: Selena Gomez med «hemmelig» The Weeknd-referanse på Instagram

Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) fredag 03. Feb.. 2017 PST

My love @estradamartin and I Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) fredag 12. Aug.. 2016 PDT

Japan Et innlegg delt av Selena Gomez (@selenagomez) mandag 01. Aug.. 2016 PDT

Del denne artikkelen