Ja, for det er faktisk noe uvanlig i Hollywood-verdenen, fordi veldig mange velger spesielle og uvanlige navn til sine babyer. Det er absolutt ikke noe galt i det, men det er nesten blitt sjeldent at de store stjernene går for «normale» navn.

Skuespiller George Clooney og advokaten Amal Clooney ble denne uken foreldre til tvillinger. Barna skal hete Ella og Alexander. Enkelt, fint og greit.

Her er noen kjendisnavn utenom det vanlige:

Apple: Artist Chris Martin og skuespiller Gwyneth Paltrow har en 13 år gammel datter sammen, som heter Apple.

Gwyneth Paltrow med eksmannen Chris Martin og barna deres.

North: Realitykjendis Kim Kardashian og rapperektemannen Kanye West ble foreldre for første gang i 2013, og jenta heter North. Oppfølgeren er sønnen Saint, som ble født i 2015.

Kim Kardashian og North West.

Bear: Artistparet Liam Payne og Cherol Cole ble nylig foreldre. De ventet lenge med å røpe babynavnet, men gutten heter altså Bear.

Her holder Liam Payne lille Bear Payne:

Princess Tiamii: Katie Price og Peter Andre fikk en datter sammen i 2007, og hun har altså fått to navn - princess Tiamii. Ifølge BBC skal den lille jenta for et par år siden ha sagt at hun ikke liker sitt eget navn.

My bops 🐰🐰🐰 Et innlegg delt av Katie Price (@officialkatieprice) torsdag 25. Mai. 2017 PDT

Brooklyn: David og Victroia Beckham har valgt navn utenom det vanlige - til alle sine barn. De har sønnene Brooklyn, Romeo, Cruz og datteren Harper Seven sammen.

Beautiful boys x kisses from far away ✨ love from the Beckham's X #familytime 🙏🏻X VB Et innlegg delt av Victoria Beckham (@victoriabeckham) torsdag 01. Juni. 2017 PDT

River Rocket: Kokken Jamie og Jools Olivers yngste sønn heter River Rocket. Og de har fulgt opp med navnene til barna med, Daisy Boo, Buddy Bear, Poppy Honey og Petal Blossom.

Missing this little one, home soon kids. Big love j xx Et innlegg delt av Jamie Oliver (@jamieoliver) torsdag 11. Mai. 2017 PDT

