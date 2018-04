Seks ting du burde fjerne fra Facebook-profilen din

Hvor mye informasjon legger du ut om deg selv på nettet? 🤔

Det er en god del informasjon man burde holde for seg selv, og ikke legge ut på Facebook. Dette gjelder alt fra kortinformasjon, hjemmeadressen sin og hvor i all verden man befinner seg. Likevel er det en god del som ikke klarer å la være å dele alt om seg selv.

I kjølvannet av Cambridge Analytica-skandalen, er det flere som ser Facebook i et nytt lys. Flere er bekymret for sitt privatliv, og andre velger å fjerne profilene sine helt fra Facebook.

Dersom du fortsatt velger å ha Facebook, er det lurt å ha disse punktene i bakhodet. Inspirert at Indy100, har vi listet opp seks ting som du kanskje burde fjerne fra Facebook-profilen din.

1. Bursdagen din

Bursdagen din gjør det lettere å få tak i personlig informasjon om deg, slik som personnummeret ditt.

2. Telefonnummeret ditt

Telefonnummeret ditt har ingen grunn til å være tilgjengelig på Facebook med mindre man er ute etter nye «venner».

3. Stedstjenester

Tenk litt om før du geotagger bildene dine på Instagram eller Facebook.

I 2015 rapporterte TechCrunch at over 500 milioner brukere bruker Facebook fra mobiltelefonen sin. Dette betyr at enhver person kan vite hvor du befinner deg med tanke på at man skrur på stedtjenester eller geotagger plasser som man befinner seg.

4. Ferie

Det er stas å fortelle omverden at man skal ta seg en tur til Hellas, men det kan også være en ulempe.

Ifølge nettsiden This is Money, er det vanskeligere å få hjelp fra forsikringen om man blir utsatt for innbrudd og har lagt ut ferieplanene sine på sosiale medier.

5. Forhold

Om du absolutt vil feire at du endelig har kapret drømmemannen, så er det kanskje lurest å holde det utenfor Facebook.

Den uønskede oppmerksomheten man får dersom forholdet ikke funket likevel, er ganske så kjip.

6. Kortinformasjon

Dette er aldri en god ide. Uansett hva enn man tenker.

