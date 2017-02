Se videopremieren på Mariann Rosa og Ray Noirs «All Alone»

Mariann Rosa Thomassen og den britiske artisten og DJ-en Ray Noir har teamet opp på låten «All Alone», som har videopremiere i dag.

- Begge hadde kjærlighetssorg da vi spilte den inn... Skikkelig. Låten handler om et brudd og det å være alene midt oppi den verste sorgprosessen. Love wil tear us apart-ish, sier Mariann til Side2.

Videoen til låten er regissert av Kassandra Powell, og viser mange London-baserte entertainere, slik som Bambie Blue, dragqueenen Virgin Xtravaganza oh Lewis G Burton. Ray fikk også med seg internettfenomenet og rapperen Candy Ken i videoen.

Ray Noir og Mariann Rosa har gitt ut låten «All Alone».

- For å ha råd til å gjøre alt, satte Ray i gang en Kickstarter-finansering, der fans, venner og familie betalte for å støtte oss. Vi fikk inn alt vi trengte av kapital. Digg å kunne betale alle i produksjonen full lønn, location, gjesteartist og red cam.

Ble kjent da de kysset på Surferosa-konsert

Mariann har vært venn med Ray Noir i nesten 12 år. Det hele begynte med at Ray møtte opp på konsert med Marianns band Surferosa på Rockefeller i 2003.

- Han var blodfan av bandet mitt. Under konserten kysset jeg en av de som stod foran scenen, og det var han. The rest is history.

Les også: Mariann Thomassen vil være mer enn en «Hype»

Høsten 2015 slapp Mariann Rosa Thomassen sitt første album som soloartist, albumet «Hype». Før det har hun pendlet frem og tilbake til London siden 2010 og skrevet låter for andre i tillegg til å jobbe med sitt eget soloalbum.

- Jeg har hengt mye med Ray Noir og blitt kjent med hans darkness og miljø.

Her kan du sjekke ut «All Alone» på Spotify, iTunes og YouTube.

(Artikkelen fortsetter under)

Ray Noir.





Gleder seg til å vise på verdensbasis

Samarbeidet mellom de to ble innledet da Ray varmet opp for Mariann etter at han hadde gitt ut suksessingelen «Double Trouble» som hun remikset og hadde fått en undergrunnsstatus i Tyskland og UK.

- Perez Hilton er fan av ham. Jeg hadde et samarbeid med en produsent som heter Richard Frennaux der vi drodlet litt på en låt og versideen er brukt i «All Alone». Vi synes at Richard kicket ass og derfor valgte Ray ham som produsent på den første singelen sin på EP-en.

Siden «Hype» kom ut, har Mariann turnert i Norge, spilt på festivaler og klubbkonserter i London. Hun forteller at DJ-karrieren også går bra, og at hun i 2017 skal gå i studio og mekke mer musikk.

Men nå har både hun og Ray Noir fullt fokus på «All Alone» og gleder seg til å presentere den på verdensbasis.

#tb just before showtime tonight with my bf @raynoir performing for @viviennewestwoodofficial 🤘🏻⭐️🤘🏻 Et bilde publisert av ARTIST / DJ / TV-host (@mariannrosa) tirsdag 20. Sep.. 2016 PDT