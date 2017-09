Se, så forelska prins Harry og Meghan er

Prins Harry og hans skuespillerkjæreste, Meghan Markle, har gjort sin første offentlige opptreden som et par, og hun kan endog ha hintet om bryllupsplaner.

Meghan er best kjent her hjemme som Rachel Zane i Netflix-serien «Suits».

Prinsen og Markle kom mandag gående hånd i hånd på vei mot rådhuset i Toronto og overvar en rullestoltenniskamp mellom Australia og New Zealand. Kampen var en del av hans Invictus Games for krigsveteraner som er blitt såret i kamp.

Meghan har nylig sagt i et magasinintervju at hun og prins Harry er forelsket!

Markle hadde på seg en hvit skjorte og blå jeans revet av på det ene kneet. Skjorta er av merket «The Husband Shirt» og er designet av Misha Nonoo. Den 36 år gamle amerikanske skuespilleren fortalte nylig til magasinet Vanity Fair at de er forelsket.

Markle bor i Toronto og var med på åpningsseremonien av Invictus Games i helgen. Hun jublet fra tribunen mens den 33 år gamle prinsen satt fire rader og en seksjon unna ved siden av USAs førstedame Melania Trump.

Paret er blitt fotografert sammen tidligere, men dette er første gang de har dukket opp sammen på et offisielt arrangement. De så på kampen en halvtimes tid og forlot stedet hånd i hånd.

De to har hatt følge siden i fjor og i november 2016 bekreftet prinsen at de var et par da han beklaget den nærgående pressedekningen de var blitt gjenstand for.

