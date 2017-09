Se Patrick Schwarzenegger gjeste NRK-showet Skavlan

Og som etternavnet tilsier er han sønnen av tidligere guvernør, skuespiller og kroppsbygger Arnold Schwarzenegger (70).

Patrick (24) går i samme fotspor som sin far, foreløpig ikke innen politikk, men jobber som modell og skuespiller. Han har medvirket i filmer som «The Benchwarmers» og kommende «The Long Road Home». Også må det nevnes at Patrick er grandnevø av tidligere president John F.Kennedy.

Selv om man vokser opp i en berømt familie, med en far som har stjerne i Hollywood Walk of Fame, så er Arnold også en helt vanlig pappa, det viser Patrick i fredagens «Skavlan». Bare sjekk her:

Happy birthday pops. Big 70. Can't thank you enough for the life you have given me. ❤️❤️ to 70 more Et innlegg delt av Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) søndag 30. Juli. 2017 PDT

Wearing @mahhhc shirt. @luomovogue Et innlegg delt av Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) fredag 21. April. 2017 PDT

🐶 Et innlegg delt av Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) lørdag 21. Jan.. 2017 PST

Christmas morning bike ride. The ole man bikes with a broken foot 😒🤔 Et innlegg delt av Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger) søndag 25. Des.. 2016 PST

Foruten Patrick, gjester komiker Chris Rock, skuespiller Peter Stormare (kjent fra filmer som «Fargo» og «Armageddon») og psykologen og terapeuten Esther Perel Skavlan.

Programmet sendes på NRK klokken 21:25.

