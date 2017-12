Se kjendisenes skoleball-bilder

Før de gikk ut av skolen, ble berømte, fikk seg egne glam squads og stylister, hadde mange av favorittkjendisene våre den samme kleine, forferdelige, morsomme, søte, skoleballkvelden- som selvfølgelig foreviges.

Det er så digg å se innimellom at ja, de er akkurat som resten av oss.

Til glede for alle, og ikke minst til de som selv skal på skoleball en gang på nyåret, har vi derfor laget denne fantastiske bildeserien med top notch-bilder av Harry Styles, Kim Kardashian, Gigi Hadid, Jennifer Aniston, Blake Lively og mange, mange flere.

God fornøyelse!

Harry Styles

Harry, Harry, Harry. Like søt som alltid. Og sveisen er på plass! Vi er litt glade for å se at foreldrene hans tvang også ham til å posere oppstilt, sånn som alle vi andre har gjort.

Gigi Hadid

P R O M 2 0 1 3 pic.twitter.com/vbXzEQUhsf — Gigi Hadid (@GiGiHadid) May 26, 2013

Altså, Gigi er en av de som definitivt IKKE trenger å være flau over prom night-bildet sitt. Snakker om dame.

Sophie Turner

Ditto med Sophie Turner<3

Kim Kardashian og T.J. Jackson

Kim Kardashian og T.J. Jackson på skoleball.

Se så nusselige! 😍😂

Jaden Smith og Amandla Stenberg

here's to highschool Et innlegg delt av amandla (@amandlastenberg) Mai 29, 2015 at 7:01 PDT

Kan dere ikke være så kule, please? Vi dør av badass-overdose her.

Ashton Kutcher

Ashton Kutcher på skoleball.

Alltid vært en moroklump.

Gwen Stefani

Gwen Stefanis prom night-bilde.

Før No Doubt-tiden, definitivt.

Brad Pitt

Brad Pitt på prom night.

Vi bar bare en ting å si: OMG.

Jennifer Aniston

Jennifer Anistons skoleball-bilde.

Ikke noe sier skoleball på samme måte som en fluffy 80-tallshårfrisyre og en stroppeløs kjole.

Blake Lively

Blake Lively på skoleball.

Takk, Blake, for at dette bildet eksisterer.

Leigh Anne Pinnock

Leigh Anne Pinnock fra Little Mix.

Alt er på plass!! Korketrekkerkrøllene, sjalet rundt skuldrene og prinsessekjolen. Ekte skoleball.

Jessica Alba

Jessica Alba.

Romantisk blur-filter på bildet, en kjole som tatt rett ut fra Stolthet og fordom og en kjekk date - Jessica Alba nailer det meste hun gjør, også skoleballet.

Fergie

Fergie på skoleball.

Ja, dette er faktisk Fergie!! *vi dåner*

Demi Lovato

Demi Lovatos prom night-bilde.

Kjører alltid stil.

