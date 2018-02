Se Julie avsløre at hun skal være i Paradise Hotel til mormoren

I Veien til Pærra møter vi deltakere i 2018-sesongen av Paradise Hotel før de sjekker inn på hotellet. t

I denne episoden møter vi Julie Grindbakken (21) fra Kristiansand i de hun avslører for mormoren og vennene at hun har sagt opp både leiligheten og jobben for å være med til Mexico og spille om 500.000 kroner på Pærra.

Se reaksjonen i stua da Julie avslørte nyheten over!

Julie beskriver seg selv som en blid og impulsiv jente. Samtidig som hun blir lett forelsket, snurrer hun også de fleste rundt lillefingeren.

Veien til Pærra går på Viafree og følger altså de nye ti deltakerne i tiden før de sjekker inn på hotellet i Mexico. Det slippes nye episoder to ganger i uken.

Les også: Erlend Elias er bekymret for at lillebroren skal være med i Paradise Hotel

Mormoren til Julie Grindbakken i det hun forteller at hun skal være med i Paradise Hotel.

Denne våren har den tiende sesongen av Paradise Hotel premiere, og reality-suksessen byr både på ti nye deltakere ved første innsjekk og gjensyn med gamle legender.

Her er det første bildet av årets deltakere i Paradise Hotel.

Forrige uke ble de ti nye deltakerene som skal sjekke inn, offentliggjort. Fra før av er det kjent at legendene og tidligere deltakere Isabel Raad, Aurora Gude, Ann Marielle Lipinska, Pierre Louis og Carl Axel og Sophie Vågsæter, for å nevne noen, skal kjempe om et comeback på hotellet.

Les også: Pierre Louis har sjekket inn på Paradise Hotel Sverige

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen