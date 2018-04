Se de første teaser-klippene for den amerikanske versjonen av Skam

Fansen har ventet i spenning etter at at nyheten om at det skulle produseres en amerikansk versjon av enormt populære Skam kom, og at det var skaper Julie Andem selv som også skulle regissere den nye versjonen.

Ungdommene serien skal følge, er bosatt i Austin, Texas, men bortsett fra det, vet vi nokså lite foreløpig om hva serien skal ta for seg.

Det ser ut til at den «nye» Hartvig Nissen videregående skole er Bouldin High Gymnasium.

Det har vært kjent en stund at serien skal sendes på Facebook Watch, Facebooks egen streamingtjeneste.

Starter neste uke

Nå har imidlertid serien fått premieredato, og de første teaser-klippene er sluppet på Facebook-siden til amerikanske Skam.

Ifølge klippene starter amerikanske Skam førstkommende tirsdag, 24. april, klokken 15.40 lokal tid - eller 21.40 i Norge.

Avsløres på Instagram

Ifølge Interview Magazine, avsløres karakterene i serien én etter én på den offisielle Instagram-kontoen, @skamstan.

I likhet med karakterene i den norske versjonen, har også de amerikanske karakterene sine egne kontoer i sosiale medier.

Disse skal ifølge nettstedet oppdateres på samme måte mellom hvert klipp som i den norske versjonen.

