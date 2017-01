Se behind the scenes med Marcus og Martinus

- Nå skal vi gjøre noe skikkelig kult, vi vet ikke hva det er for noe, sier tvillingene Marcus og Martinus (14) og innrømmer at de er skikkelig gira.

Magasinet og YouTube-kanalen «Frida» gir de populære artistene en challenge, slik at fansen skal bli ekstra godt kjent med dem.

Se hvordan det går i videoen lenger ned på siden.

Brødrene Marcus og Martinus Gunnersen har tatt hele Norge med storm, og sjarmerer stadig flere fans i utlandet. Svenskene har vært ville etter 14-åringene en god stund.

Det hele startet i 2012, da de vant MGPjr med «To dråper vann». Som handler om livet deres. Deretter smalt de til med «Elektrisk», «Plystre på deg», «Heartbeat» og «Go Where You Go».

Her kan du se behind the scenes med Marcus & Martinus:

