Se behind the scenes-bildene av  Beyoncé Knowles

Forrige uke annonserte artisten Beyoncé Knowles (35) at hun og Jay-Z (47) venter tvillinger.

Nyheten avslørte de på Instagram. Nå er behind the scenes-bildene av gravidfotograferingen blitt sluppet. På sin egen nettside har Beyonce delt private bilder fra photoshooten - noe som gir et sjeldent og intimt innblikk i familiens liv.

Mest likt på Instagram



Bildet (det noe spesielle bildet) av Beyonce er blitt likt av over 10 millioner personer, og har nå nærmere 500 kommentarer. Det gjør at fotografiet av artisten, hvor hun holder seg på magen, er det mest likte bildet på Instagram noensinne.

«Vi ønsker å dele kjærligheten og lykken vår. Vi er velsignet med dobbelt opp. Vi er utrolig takknemlige for at famlien vår kommer til å vokse med to, og takker dere for lykkønskninger. - The Carters», skriver Beyoncé til bildet.

Hun og Jay-Z har fra før datteren Blue Ivy (5) sammen.

Beyonce Knowles deler private bilder av gravidmagen og datteren Blue Ivy.

