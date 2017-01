Scarlett Johansson skilles

Hollywood-skuespiller Scarlett Johansson (32) og journalisten Romain Dauriac (34) skilles etter å ha vært gift i to år, melder CNN. 💔💔💔

Scarlett Johansson og Romain Dauriacbr Mandatory sammen i 2015.

Scarlett har blant annet spilt i filmsuksesser som Ghost World, Captain America, Lost in Translation og Match Point. Hun har også vært ansikt utad for blant andre Calvin Klein og Louis Vuitton. Romain er fransk journalist som har spesialisert seg på å skrive om byarkitektur og kunst. I senere tid har han jobbet i et grafisk firma.

Det tidligere paret møttes gjennom felles venner i 2012, men innrømmet ikke at de var et par før i 2013 - samme år som de fortalte at de er forlovet.

Scarlett og Romain giftet seg i 2014 i Montana. Kort tid etterpå ble de foreldre til Rose Dorothy (2).

LES OGSÅ: Scarlett Johansson er blitt mor

De to har foreløpig ikke kommentert nyheten om bruddet.

Scarlett har tidligere vært gift med skuespiller Ryan Reynolds (2008-2011). Hun skal ha ansatt skilsmisseadvokat Laura Wasser, samme person som tok seg av bruddet med Ryan, skriver USMagazine.