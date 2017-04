Sånn havnet SVM i Skam-bassenget i sin nye musikkvideo

Du har kanskje stalket ham på Instagram, sett ham synge «Søndagskjæreste» på The Stream på TV 2 eller fått med deg «42» Remix-videoen hans på YouTube.

Sam Eghtedari (25) aka SVM er aktuell med singelslippet «Wavy», og havnet av alle ting i det legendariske bassenget fra tredje sesong av Skam i musikkvideoen til samme låt.

Vi syntes alt dette var verdt en prat med rapperen, og stilte ham noen spørsmål slik at vi kan bli litt bedre kjent, alle sammen!

- For de som ikke kjenner SVM fra før – hvem er du?

- Sam Eghtedari, født og oppvokst i Oslo. Jeg er en artist, låtskriver og kreatør. Jeg har drevet med underholdning helt siden tidlig i ungdomstiden. Har alltid vært han som har noe nytt på lager, det er som oftest veldig utradisjonelt og nytenkende.

Sam Eghtedari i musikkvideoen til «Wavy».





- Grattis med låtutgivelse og musikkvideoslipp! Hva handler Wavy om?

- Tusen takk! «Wavy» handler om følelsen du kan få av én spesiell person, en stemning eller en «vibe». Temaet på låta kom egentlig av seg selv da jeg hørte beaten for første gang, hele prosessen gikk ganske fort når jeg tenker tilbake på det.

- Musikkvideoen – fortell oss om den!

- Videoen er regissert av en god venn av meg, Kristoffer Alvarado (han lagde også min forrige musikkvideo til min remix-versjon av gatebanger, «42»). Vi ville først og fremst lage noe som ikke er blitt sett i Norge før, noe jeg føler vi virkelig har fått til! Jeg syntes det er sjeldent norske musikkvideoer er sexy uten at man får cringe eller at de propper videoen full av selvironi, noe jeg syntes er på tide at vi legger fra oss her hjemme.

Under kan du se klipp fra «Wavy»:





- En av scenene er fra samme basseng som Isak og Even i Skam (en av våre favorittscener, forresten). Hvordan i alle dager havnet dere der?

- Det var egentlig veldig tilfeldig. En felles bekjent av oss tipset meg om bassenget dagen før innspillingen. Utrolig takknemlig for at vi fikk låne det bassenget, den scenen ser money ut! <$

Et innlegg delt av SVM (@samoffisiell) søndag 09. April. 2017 PDT

- Hvem er du i Skam, btw?

- Jeg har blitt spurt det spørsmålet tidligere, siden da har jeg fått høre at jeg enten er William eller Even. For å være ærlig så vet jeg ikke, men jeg har øyebrynene til Jonas, det er sikkert!

- I låta sier du at du slettet hundre bitches for dama di? Hva mener du med det?

- Det vil si at jeg sletter all bullshit og blokkerer all negativ energi rundt meg for hun fortjener ikke å høre om det når vi er sammen.

Sam Eghtedari.





- Hva betyr «bitches» for deg?

- Selve ordet kan ha mange betydninger. I dette tilfelle handler det om det jeg skrev i det forrige svaret. Det er ikke snakk om kjønn, personlig så kjenner jeg minst like mange (om ikke fler) gutter som er bitches. Ain't life a bitch...

- Og hva betyr hun er alltid klar når du kommer?

- Det betyr at vi ikke kaster bort noe tid. Vi vet hva vi vil og vet hva vi skal, det går så klart begge veier.

- Hva slags jenter faller du for selv?

- Jeg har alltid vært en sucker for jenter med masse personlighet. Det er også viktig at jenta ikke tar seg selv for høytidelig, finnes ikke noe mer turn-off enn en diva.

- Du rapper på norsk. Hvorfor valgte du det?

- Jeg har rappet noe engelsk tidligere og jeg skriver for andre på engelsk. For min egen del syntes jeg det blir for upersonlig å synge på engelsk. Jeg føler jeg får uttrykket meg selv lettere på norsk, så derfor er det mer naturlig for meg.

Sam Eghtedari.

- Hvem er dine forbilder (musikalsk og ellers)?

- Jeg har mange forbilder. Det er viktig å ikke skjule at man blir inspirert av andre. Jeg føler det er det beste komplimentet man egentlig kan gi en kunstner. Jeg har alltid sett opp til artister som Pharrell Williams og Kanye West (jeg kunne ramset opp hundrevis av andre artister, men disse er helt klart de som har gjort mest impact). Ellers vil jeg si at foreldrene mine er mine største forbilder.

- Hvilke andre norske artister (bortsett fra deg selv) bør vi ha øynene åpne for fremover?

- Norsk musikk har aldri vært mer spennende enn det den er i dag. I tillegg til at vi markerer oss skikkelig internasjonalt så er det mange norskspråklige artister her hjemme som gir oss kvalitetsmusikk. Men bare for å nevne noen så vil jeg gi utrop til Cezinando, Larsiveli & Makko Makeba, No. 9, Sval, Pasha og Dårlig Vane.

Fokusert blant kaos // 📷: @akam1k3 Et innlegg delt av SVM (@samoffisiell) tirsdag 04. April. 2017 PDT





- Vi har stalket deg på Instagram og sett musikkvideoen din og må si at du er en ganske stilbevisst type. Hvor viktig er mote for deg?

- Nå har jeg dessverre akkurat slettet 3-400 bilder på min Instagram så leseren får dessverre ikke stalket meg like mye (men følg meg på @samoffsiell, det kommer masse nytt). Men for å svare på spørsmålet så er mote viktig for meg. Jeg er langt ifra noe fashionista, men jeg er stilbevisst. For meg er det bare en annen måte på uttrykke seg selv på.

- Har du et godt motetips vi kan dele med leserne?

- Jeg syntes jeg det er viktig at man har på seg noe man føler seg komfortabel i, samtidig som man ser representativ ut. Alltid kult å prøve ut nye ting, det skader aldri å utfordre seg selv i blant.

🎬 14.10.16 Et innlegg delt av SVM (@samoffisiell) torsdag 13. Okt.. 2016 PDT





- Mange fikk nok med seg deg fra The Stream på TV 2. Men hva kan vi forvente fa SVM fremover?

- Da jeg var på The Stream fikk jeg vist en helt annen side av meg selv. Folk ble mer kjent med meg som personen jeg er, samtidig fikk jeg vist at jeg kan lage radiovennlige låter som «Søndagskjæreste» og «Ingen Andre». For meg gjør det ingenting at jeg ikke fikk noe platekontrakt, det viktigste var at jeg fikk en relativt stor plattform jeg kunne vise min allsidighet innenfor musikk. Fremover kan dere vente dere mer låter, musikkvideoer, gjestevers og konserter. Jeg lover å holde det fresht, utradisjonelt og nytenkende, som jeg alltid gjør.

