Sånn fikser du flausen ved å like et gammelt bilde på Instagram

Noe av det gøyeste som finnes er å stalke enten crushet eller kanskje eksens nye kjæreste. Men hvor flaut er ikke det når du ved et uhell liker et bilde for to år siden!? 😲

Vi har nok alle vært der en eller annen gang, men det hjelper ikke situasjonen der og da. Men, fortvil ikke. Du kan faktisk redde deg ut av det.

Vi fant et lurt tips på svenske Frida som vi tenker at også kan være til nytte for Side2s lesere:

Når du har likt et bilde du angrer på, er det viktigt at du «unliker» det med én gang. Deretter, scroll oppover feeden og lik det nyeste bildet til han eller hun du stalker i stedet.

På den måten får vedkommende kun opp at du har likt det nyeste bildet, og ikke et gammelt bilde fra kjempelenge siden. For, let´s be honest, det gjør situasjonen i det minste litt bedre.

Hanne Synnøve Eide og Nora Buvik er praktikanter i Side2.

