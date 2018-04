Sandra Lyng er gravid

Artist og Side2-blogger Sandra Lyng (30) er gravid og venter barn med kjæresten Lasse Joachim Langerud i november.

- Det er skummelt og deilig å dele. Jeg er gravid! Jeg skal ha barn med verdens beste kjæreste som jeg har vært samboer med i tre og fortsatt er nyforelsket i, avslører hun i en video publisert på YouTube mandag ettermiddag.

Artisten forteller i samme video at graviditeten allerede vises godt og at hun derfor ønsket å dele nyheten tidlig. Hun er akkurat ferdig med første trimester.

- Jeg har holdt det hemmelig i ti uker, og det har vært kjempevanskelig. På meg vises det ganske godt selv om det er tidlig, så jeg har måttet kjøpe meg nye klær bare for å prøve å skjule det. Det å ikke kunne si hvorfor man ikke kan dra på fest eller hvorfor man ikke føler seg vel på et møte klokken åtte om morgenen fordi man er kvalm, har vært vanskelig. Det var godt og befriende å si det, uttaler Sandra Lyng til Side2 på telefon.

Hun forteller videre at fordi hun fikk stor mage tidlig, fikk hun også ultralyd tidlig.

- De trodde det kanskje kunne være to, men alt er som det skal være og vi har ny ultralyd igjen neste uke.

- Hvordan har reaksjonene fra familie og venner vært?

- Det var så moro! Spesielt mamma, og hvor overrasket hun ble. Jeg har ringt henne 1. april sju år på rad og sagt at jeg har vært gravid før jeg sa at jeg kødda. Og nå når det kom utenom 1. april, skjønte hun ingenting.

- Fra venner og familie har det bare vært kjærlighet og litt sånn «det var på tide».

Sandra Lyng og kjæresten Lasse Joachim Langerud på den røde løperen under VG-lista topp 20 på Rådhusplassen i 2017. Nå venter de sitt første barn sammen.

Viste seg sammen på Kjendisgallaen

Sandra Lyng og Lasse Joachim Langerud viste seg sammen for første gang under Kjendisgallaen i 2015, og har vært samboere etter at de kjøpte leilighet på Skøyen sammen i 2016.

Lasse Joachim Langerud er jurist.

- At vi skal ha barn sammen er så stort og rørende. Jeg har ønsket å bli mor lenge. Jeg er virkelig lykkelig, sier Sandra videre i videoen.

- Hvor lenge har du ønsket deg barn?

- Helt siden jeg traff denne fyren og tenkte at han vil jeg være sammen med. Jeg har alltid hatt lyst til å bli mor, men det har ikke vært før nå at jeg har følt at jeg var klar for det.

- Jeg har aldri gledet meg, vært så spent og gruet meg så masse til noe - til fødselen og alt som følger med en graviditet.

- Hvordan var det på ultralyd?

- Det var rart. Jeg synes fortsatt det er uvirkelig. Man føler seg oppblåst og dårligere enn vanlig, men ellers kjenner jeg ikke så mye på det før jeg kjenner et spark, men jeg vet jo at det er masse man ikke kan gjøre.

- Har innsett hva som er viktig

I fjor høst slapp Sandra sin foreløpige seneste låt «Fall» i samarbeid med rapper OnklP. De to har kjent hverandre i en årrekke, men har ikke gitt ut musikk sammen tidligere.

- Det var liksom på tide at vi gjorde et samarbeid, vi har jo kjent hverandre i 14 år. Vi har gjort masse i studio, men har bare ikke funnet den type låter som vi har ønsket å gi ut. Og plutselig var det bare den riktige sangen, uttalte Sandra til Side2 den gangen.

Hun sier at hun tror de begge var på et stadie der de har innsett hva som er viktig i livet.

Sandra Lyng og OnklP slapp låten «Fall» sammen høsten 2017.

- Mange tenker når man er yngre at man skal chase karriere, tjene penger, kanskje få seg bil - i alle fall hvis man er fra min plass - prioritere kompiser og sånne ting. Så sitter man kanskje igjen en dag og innser at man har «neglectet» det som er aller viktigst, og det er jo kjærligheten. Det er dét som kan gjøre deg lykkelig, og ingen vil jo ende opp alene. Når man blir voksen, sånn som jeg og Pål har innsett at vi har blitt, så skjønner man at man skal ta vare på den personen som alltid er der for deg og ikke ta ting for gitt, fortalte hun videre.

- Hvis man er så heldig å finne noen, så ikke kast det bort på andre prioriteringer.

