Sana er hovedperson i Skam sesong 4

Sana blir Skams neste hovedperson. Det kommer frem i et nytt klipp fra NRK som også avslører at serien starter førstkommende mandag klokken 13.28.

På Skams nettsider meldes det også at den kommende sesongen blir siste sesong av serien.

Samtidig opplyser serieskaper og regissør Julie Andem at hun gir seg etter den kommende sesongen, melder NRK.

Nå skal altså Skam-universet vises fra Sanas perspektiv.

– Hun er en sterk karakter, og kanskje seriens mest fascinerende. Hun har ett bein i norsk og ett i muslimsk kultur. Sana har sin tro samtidig som hun har venner som er opptatte av gutter og festing, sier redaksjonssjef Håkon Moslet til NRK.

Sana Bakkoush spilles av Iman Meskini.

Mye spekulasjoner

Det har vært stille i alt av offisielle Skam-kontoer i sosiale medier siden siste episode av sesong 3 ble lagt ut på Skams nettsider 16. desember 2016.

For ikke lenge siden var det også spekulasjoner rundt om drammensgutten Cengiz Al ville spille neste nye gutt i serien. Han er venn med Hermann Tømmeraas (Penetrator-Chris i serien), og det har blitt opprettet både fiktiv Facebook-profil og Instagram-konto med hans bilde under navnet Yousef Acar.

Isak Valtersen var hovedperson i tredje sesong av Skam. I serien fulgte vi ham på vei ut av skapet som homofil, og etter hvert forholdet han utviklet til den kjekke tredjeklassingen Even.

Isak og Even (Henrik Holm og Tarjei Sandvik Moe) i tredje sesong av Skam.

Skal lage amerikansk versjon

Skam har blitt poppis laaangt utover landegrensene det siste året - selv om serien i utgangspunktet var en serie rettet mot norsk ungdom.

Skam har blitt vist i både Danmark og Sverige, der det topper streaminglister, i tillegg til atManager og TV-produsent Simon Fuller, mannen bak «Idol» og «So You Think You Can Dance» har kjøpt rettighetene til å lage en amerikansk versjon av serien.

Noora og William (Thomas Hayes og Josefine Frida Pettersen) i andre sesong av Skam.

Isak og Even ble også nylig kåret til årets TV-par av E!.

- Dette er selvsagt veldig gøy. En seier for kjærligheten og et skritt på veien til å fjerne «jævla homo» som skjellsord, sa redaksjonssjef Håkon Moslet i P3 til Side2 i en kommentar da seieren ble kjent.

