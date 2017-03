Samira Wiley aka Poussey i Orange Is The New Black giftet seg med manusforfatter Lauren Morreli

Samira Wiley (29), også kjent som Poussey i den populære Netflix-serien Orange Is The New Black, har akkurat giftet seg med kjæresten Lauren Morelli (34) etter tre år som kjærester <3

Bryllupet fant sted lørsdag 25. mars i Palm Springs i California, som også var stedet der de forlovet seg.

Lauren Morelli er en av manusforfatterne av Orange Is The New Black og paret møttes i 2014 gjennom jobben. Lauren var på den tiden gift, men skilte seg med ektemannen og kom ut som lesbisk.

Det var bryllupsmagasinet til Martha Stewart som først omtalte bryllupet.

Spoiler-alert! Til dere som ikke har sett fjerde sesong av OITNB: ikke les videre under bildet.

Samira Wiley spiller karakteren Poussey i Orange Is The New Black.

Femte sesong av Orange Is The New Black har premiere på Netflix 9. juni.

I forrige sesong ble Poussey drept i den dramatiske sesongavslutningen av serien. Hun døde i hendene til en av fengselsbetjentene som ikke forsto at hun ikke fikk puste da han holdt henne nede i et basketak.

Det spørs derfor dessverre om vi får se noe særlig mer til henne i neste sesong.

Uansett - denne nyheten gjorde oss ganske så glade, og det er bare å ønske det nygifte paret stooort grattis! <3

