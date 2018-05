Så mye vil bryllupet til prins Harry og Meghan Markle koste

Prins Harry og Meghan Markle gifter seg 19. mai i St. George's Chapel i Windsor Castle.

Prinsebryllupet anslås å bli et av de dyreste noensinne, og dette til tross for at det nesten nyforlovede paret bare har hatt seks måneder å planlegge det på.

Det er bryllupsplanleggingssiden Bridesbook som står bak regnestykket. Prislappen er senere blitt gjengitt av en rekke medier, blant annet The Telegraph.

Skal vi tro avisen er det anslått at selve prinsebryllupet vil koste 2.099.873 pund eller 23 millioner kroner. Da er ikke kostnaden for sikkerhet inkludert i regnestykket.

Til sammenligning koster britisk bryllup i snitt rundt 196.500 norske kroner. Det er ti ganger så mye.

SNART GIFTEKLAR: Det knytter seg store forventninger til Meghan Markle og prins Harrys bryllup i mai i år, som anslås å bli et av de dyreste noensinne.

Dette er noen av utgiftpostene:

Meghan Markles brudekjole: 3,3 millioner kroner

Blomsteroppsatser: 1,2 millioner kroner

Harry og Meghans bananbryllupskake: 548.000 kroner

Sølvtrompeter: 987.000 kroner

Musikk: 3,3 millioner kroner

Lokale: 3,8 millioner kroner

Catering: 3,1 millioner kroner

Drikke: 2,1 millioner kroner

POPULÆRT PAR: Prins Harry og Meghan Markle har snart hele verdens øyne rettet mot seg, når de gifter seg om mindre enn to uker.

Ja, 23 millioner kroner er mye penger, men det blekner i forhold til sikkerheten, som er den aller dyreste posten i budsjettet.

Sikkerhetsutgiftene for bryllupet anslås nemlig å havne på 30 millioner pund, eller 329 millioner norske kroner.

Ifølge Bridesbook kommer den totale prislappen da til å bli 32 millioner pund, eller 351 millioner norske kroner.

Dyr sikkerhet

Da prins William og hertuginne Kate giftet seg i 2011 ble det også brukt omkring 30 millioner pund på sikkerhet. Nå regner man altså med at prins Harrys bryllup vil bli like dyrt som storebroren sitt.

HØYE UTGIFTER: Da prins William og hertuginne Kate giftet seg i 2011, ble det også brukt store summer på sikkerhet.

Selv om bryllupet finner sted i Windsor by og ikke London, kommer sikkerheten til å være like høy.

Dette fordi man både antar at mange tusen tilskuere vil reise til Windsor for å få et glimt av det nygifte paret, og fordi Meghan Markle tidligere har mottatt trusler.

Politiet har tidligere uttalt at de ikke kommer til å puste de 30 minuttene hestekortesjen varer etter bryllupet. Området skal overvåkes med droner og helikopter, og sikkerheten inkluderer både skarpskyttere og sivilkledd politi.

