Så mye tjener Emma Watson (26) på «Skjønnheten og Udyret

Emma Watson (26) har fått oppfylt mange jenters barndomsdrøm, nemlig å være Belle i «Skjønnheten og Udyret».

Men - i tillegg til å få spille en av Disneys kuleste og modigste prinsesser og danse rundt i en fantastisk ballkjole i episke omgivelser, har Emma også fått gaaanske så godt betalt for jobben.

Ifølge Hollywood Reporter fikk hun tre millioner dollar med én gang for å spille rollen. Dette tilsvarer omkring 25 millioner norske kroner...

Den endelige lønnen hennes kan antakeligvis bli opp mot 15 millioner dollar eller 127 milloner norske kroner.

Les anmeldelsen vår her: Her er vår dom over «Skjønnheten og Udyret»

Emma Watson som Belle og Dan Stevens som Udyret fra Disneys nyinnspilling av «Skjønnheten og Udyret».

Hva Emma kommer til å tjene på rollen som Belle alt i alt, kommer an på hvor mye filmen blir sett på verdensbasis og om den kan måle seg med Disneys «Maleficent», som brakte inn totalt 759 millioner dollar.

Ifølge Deadline brakte «Skjønnheten og Udyret» inn 16,3 millioner dollar bare på premieredagen, så målet er med andre ord innenfor rekkevidde.

via GIPHY

Vi må også ta med at Emma tjente 60 millioner dollar på alle Harry Potter-filmene til sammen. Og hun er bare 26...

Les også: Derfor går så mange av Disney-prinsessene (og andre kvinnelige filmkarakterer) i blått

Og denne: Disney vil ikke sensurere «homoøyeblikk» fra «Skjønnheten og Udyret»