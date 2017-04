Ryktebørsen på Coachella: Kylie Jenner observert mens hun holder hender med Travis Scott

For tre uker siden kom nyheten om at Kylie Jenner (19) og Tyga (27) har gjort det slutt igjen.

Det er ikke første gangen de to har slått opp, men nå kan det se ut som at Kylie har noe på gang med en annen artist.

I helgen ble Kylie nemlig sett på Coachella mens hun holdt hender med rapperen Travis Scott (24) fra Texas.

For dere som ikke kjenner til denne karen, er han kanskje mest kjent for klubbangere som «Antidote» og «Pick Up The Phone» (vi er ganske sikre på at de fleste har danset til noen av disse på byen).

Det er Cosmopolitan som melder om nyheten, og det finnes ikke stort mer info om saken enn et bilde som ble lagt ut på Instagram:

Kylie Jenner og Travis Scott på Coachella.

Kylie Jenner og Tyga skal ha løpt i hverandre på Coachella, rett før Kendrick Lamar skulle spille.

Ifølge Daily Mail skal de ha gitt hverandre en ganske klein klem før de gikk hver til sitt.

En kilde sier at Kylie Jenner så lei seg ut etterpå.

Er det et nytt superpar vi ser her? Ikke godt å si før Kylie eventuelt byr på mer juice, men vi gleder oss til å følge med!

Sjekk ut flere av Kylies Coachella-bilder under:

too many moods in one pic Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 22. April. 2017 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 22. April. 2017 PDT

✨💥😝💛💕💋 @itsjeremyscott Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) søndag 16. April. 2017 PDT

Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) lørdag 15. April. 2017 PDT

jordyns like .. don't do it bitch! Et innlegg delt av Kylie (@kyliejenner) fredag 14. April. 2017 PDT