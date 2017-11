Ryan Reynolds la ut ugjenkjennelig bilde av Blake Lively

Ryan Reynolds er ikke bare kjent for sitt flotte utseende eller kunsten å trollbinde publikum med sine fantastiske evner som skuespiller. Han er også kjent for å være hysterisk morsom i sosiale medier.

Som den gangen han klippet bort sin vakre kone Blake Lively mens han ønsket henne en flott bursdag:

Les også: - Blake Lively og Ryan Reynolds viste frem datteren: Stjal hele showet

Happy Birthday to my amazing wife. Et innlegg delt av Ryan Reynolds (@vancityreynolds) fredag 25. Aug.. 2017 PDT



Eller den gangen han måtte fortelle en fan hvordan Deadpool-drakten også kan brukes i nødstilfeller:

My son is ready for Halloween @VancityReynolds. No idea how he is supposed to use the washroom. Any tips Ryan?!! pic.twitter.com/2Z6rEAIvNE — monique tamminga (@LTnewshound) October 30, 2017

Everybody knows the Deadpool suit is also a toilet. Get it together. https://t.co/WBZUGaLFWt — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 31, 2017

😂

Eller dette:

I'd walk through fire for my daughter. Well not FIRE, because it's dangerous. But a super humid room. But not too humid, because my hair. — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 11, 2015

Gi denne mannen en komipris!

Enda bedre ble det da Blake bestemte seg for å klippe ut Ryan i sin gratulasjon til ektemannen:

Happy Birthday, baby. Et innlegg delt av Blake Lively (@blakelively) mandag 23. Okt.. 2017 PDT

👊

Ryan følte seg ekstra gøyal da han bestemte seg for å dele et bilde av Blake som så helt ugjenkjennelig under en filminnspilling i Dublin, Irland. Ifølge The Huffington Post spiller Blake en kvinne som søker hevn etter noen dreper familien i et planlagt flyulykke.

Les også: - Blake Lively skal spille kona som oppdager mannens morderiske hemmelighet

Ryan kunne ikke gi fra seg sjansen i å gjøre litt narr av Blake, og la ut dette bildet her med denne teksten:

#nofilter Et innlegg delt av Ryan Reynolds (@vancityreynolds) mandag 06. Nov.. 2017 PST



Vi gleder oss til oss til responsen fra Blake!

via GIPHY

Mest sett siste uken

Del denne artikkelen