Rosie Huntington-Whiteley og Jason Statham skal bli foreldre

Rosie Huntington-Whiteley (29) delte torsdag nyheten om at hun og skuespillertypen Jason Statham (49) skal bli foreldre for første gang.

- Veldig glad for å kunne dele at Jason og jeg skal bli foreldre!! Lots of love Rose x ❤, skriver hun på Instagram.

Modellen og skuespilleren har holdt en relativt lav profil i det siste, men har også jobbet med å sjonglere mellom en rekke prosjekter hun har på gang.

Rosie og Jason har vært sammen i nesten 6 år. Under Golden Globe Awards i 2016 annonserte hun at de to hadde forlovet seg.

Rosie Huntington-Whiteley og Jason Statham.